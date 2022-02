Elettra Lamborghini, il duro sfogo con i fan. Battuta sempre pronta e sensualità a profusione, per Elettra Lamborghini ogni occasione è quella giusta per essere sempre spontanea e diretta. Soprattutto quando racconta ai fan alcuni episodi della sua vita quotidiana, come in questo caso. E non si può certamente dire che il racconto manchi di tutti i dettagli.

Anche Elettra Lamborghini si è beccata la multa. La cantante, però, non è certamente rimasta in silenzio commentando l’episodio e raccontadolo nel dettaglio ai suoi 7 milioni di follower: “Non so nemmeno dove c**** sta Buccinasco, ma non hai altro da fare che mandarmi i multoni?”, sottolinea la ricca ereditiera sventolando la multa.

E non è finita qui, perché lo sfogo è proseguito: “Ti vieto di farmi le multe Buccinasco, non sono mai venuta lì, non ti permettere mai più, io quel giorno ero a casa mia. E poi ora fanno anche i birichini, non è che ti fanno le multe e ti lasciano l’avviso, così uno capisce cosa ha sbagliato, te la fanno arrivare a casa quindi non so manco cosa è successo, magari non ero manco io”.





Insomma, per Elettra Lamborghini l’ironia, anche in casi del genere, viene prima di ogni altra cosa: “Non va bene, le multe vanno fatte al momento”, dice divertita, per poi aggiungere: “Ho visto tramite l’archivio Instagram e io non ero neanche lì. Eri una donna, birichina che mi hai fatto la multa, non si fa, non si fanno mai le multe a me, sono molto brava a guidare. Prendi nota, non lo fare mai più”.

E la vicenda è stata commentata anche dal primo cittadino di Buccinasco, Rino Pruiti: “Cara Elettra, in qualità di Sindaco di Buccinasco, visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città e per verificare queste multe”.