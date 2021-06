Elettra Lamborghini ha sempre una caratteristica importante, ovvero quella di non smettere mai di sorprendere i suoi fan. Anche stavolta ha voluto meravigliare tutti con un gesto clamoroso sul social network Instagram. Prima di fare un annuncio rilevante, si è tolta il reggiseno e si è mostrata in topless. Un momento che ha ovviamente scatenato tutti i suoi ammiratori, che evidentemente hanno gradito non poco questa scelta. E l’obiettivo dell’ereditiera e cantante è stato ampiamento raggiunto.

Ha deciso di puntare sul suo seno per attirare l’attenzione su un argomento per lei importante e ci è riuscita eccome. In poco tempo i messaggi del popolo della rete sono arrivati in quantità industriale e sicuramente questa tattica ha portato i risultati sperati dalla giovane. Infatti, ha voluto pubblicizzare l’uscita di un cosa per lei fondamentale, che sarà probabilmente un tormentone dell’estate. L’opinionista dell’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ ha colpito nel segno e lo ha fatto per l’ennesima volta.

Elettra Lamborghini si è quindi immortalata in topless, anche se ovviamente ci hanno pensato le sue due mani a coprire i capezzoli e ad evitare dunque la censura social. Ha indossato solamente un paio di pantaloni e poi si è potuto intravedere il suo décolleté. E ha scritto: “Te…e. Ora che ho la vostra attenzione questo post è solo per ricordarvi che stasera a mezzanotte esce il mio EP Twerking Beach. Pronti a ballare?”. E i suoi fan hanno immediatamente risposto al suo particolare messaggio.





E i seguaci di Elettra Lamborghini hanno immediatamente replicato così al suo post: “Non so voi, ma io sono rimasto a te…e”, “Strategia giusta per farmi leggere la descrizione”, “Voglio ballare senza sosta”, “W le tue te..e”, “Elettra, avremmo preferito senza le mani”, “Ci sei riuscita a catturare l’attenzione”. E ancora: “Qui resta la musica, ma il reggiseno scompare”, “Ti amo, sei stupenda”. Una vera e propria acclamazione non solo da parte degli uomini, ma anche da numerosissime fan di sesso femminile.

Qualche giorno fa la cantante aveva appunto annunciato: “Facevo finta di niente ma ho altre pallottole in canna per voi biccisss. Era da tanto che me lo chiedevate e ho voluto farvi questa sorpresa. Fuori questo venerdì su tutte le piattaforme il mio EP ‘Twerking Beach’. Presalva ora e preordina la tua copia autografata (il cd sarà disponibile dal 9 luglio). Così avrete da ballare fino all’anno prossimo”.