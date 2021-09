Separati da tempo ma sempre uniti quando si tratta dei figli. Max Biaggi ed Eleonora Pedron sono il perfetto esempio di come mettere da parte problemi e incomprensioni per amore dei propri figli in queste ultime foto apparse sui profili Instagram ufficiali del pilota 50enne e della showgirl ed ex Miss Italia 39enne.

La reunion di famiglia è avvenuta per un’occasione speciale: celebrare la primogenita della ex coppia. Inès compie 12 anni e Max Biaggi ed Eleonora Pedron fanno festa con lei e il loro primogenito Leon, che il prossimo 16 dicembre soffierà su 11 candeline. Il mini party è andato in scena a Monte Carlo sul social e come detto le immagini sono state condivise sui social da entrambi i genitori. Quanto sono cresciuti i fratelli Biaggi! Inès è diventata una signorina ormai.

Max Biaggi ed Eleonora Pedron insieme per la figlia

“Il tempo ti rapisce ma amo pensarti sempre piccola. Happy 12y/o Mia Inès #familyreunion”, è la didascalia lasciata da Max Biaggi sotto al post che mostra la reunion di famiglia davanti alla torta. “‘Conosco solo un modo per misurare il tempo, con o senza di te’. Buon compleanno Inés mia!”, scrive invece la Pedron che regala uno scatto dolcissimo mamma e figlia e uno dei due fratellini.





Max Biaggi ed Eleonora Pedron si sono detti addio dopo 12 anni d’amore e la separazione non è stata facile: “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio”, ha detto in passato lei al settimanale Oggi. “Quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto”.

Ma dopo un periodo di distacco, i due hanno messo davanti a loro i figli e cercato di ritrovare un rapporto sereno. “Lo dobbiamo ai nostri figli. Max è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti”, ha aggiunto Eleonora Pedron. E il pilota a Domenica In: “I bambini ci uniscono, stiamo sempre in contatto, poi ci dividiamo ma siamo bravi. Non gliel’ho mai detto ma Eleonora è brava”.