Notizia straordinaria per il volto di Canale 5, che diventerà papà per la prima volta. L’annuncio della gravidanza della sua compagna era arrivato un po’ di tempo fa, ma ora si è scoperto anche il sesso del bebè. Infatti, avranno una bellissima figlia, visto che la donna aspetta una bambina. In particolare, avevano rivelato ai loro follower di essere in procinto di diventare genitori lo scorso 23 gennaio.

Avevano postato un filmato in cui si vedeva lei incinta, già con un bel pancione. Ora si è anche saputo che questo volto di Canale 5 sarà papà per la prima volta e avrà una figlia. Dopo aver avuto diverse relazioni con ragazze conosciute, si è innamorato dell’attuale partner, anche lei famosa, e hanno deciso di mettere su famiglia per la gioia delle rispettive famiglie.

Leggi anche: “Sono di nuovo incinta”. Per il volto di Canale 5 è il figlio numero 3: l’annuncio in spiaggia





Il volto di Canale 5 papà per la prima volta, svelato il sesso: “Avrò una figlia”

Un paio di mesi fa il volto di Canale 5, prossimo a diventare papà per la prima volta con l’arrivo della figlia, aveva esclamato assieme alla sua dolce metà: “Per crescere una vita con te al mio fianco. Per essere una famiglia di tre persone quest’estate. Finalmente possiamo condividere con voi il dono più grande che abbiamo mai ricevuto in vita nostra”. E nelle scorse ore c’è stato il gender reveal.

Da un enorme pacco regalo sono volati via dei palloncini rosa e quindi hanno festeggiato il futuro arrivo della loro bambina. Parliamo di Marco Ferri, figlio dell’ex calciatore Riccardo Ferri, e della modella Sarah Lea Danolic, che hanno commentato: “Ed è un po’ bambina!!! Pazzesco quanto amore riusciamo a provare già per qualcuno che non è ancora nato! Siamo felici di condividere con voi l’inizio di questo viaggio con la nostra piccola”.

Come ricordato dal sito Isa e Chia, Marco Ferri è stato un corteggiatore di Uomini e Donne e naufrago dell’Isola dei Famosi 2018. All’estero ha preso parte a reality show come il Gran Hermano Vip cileno, inoltre ha presentato Ferri a Ibiza. In passato sarebbe stato legato a Elena Morali e Giulia Salemi, ma sarà Sarah Lea Danolic a farlo diventare papà.