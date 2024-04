Il Grande Fratello è finito da quasi un mese e le coppie nate nella casa sembrano tutte salde. Anche Sergio e Greta si mostrano spesso insieme sui social e dire che lei aveva inizialmente spiegato al pubblico di non voler correre con l’imprenditore romano per non ripetere gli stessi errori del passato. Anche nell’ospitata da Silvia Toffanin, a Verissimo, la ex single di Temptation Island aveva assicurato di voler procedere con calma per paura.

Ma a quanto pare Sergio le ha fatto cambiare idea e le ha fatto capire di essere veramente innamorato di lei e di non voler cambiarla per nessuno motivo al mondo. E così, in barba alle insicurezze, questa coppia si sta conoscendo e frequentando con assiduità nella vita vera. Anzi, sta già facendo passi da gigante. È quanto hanno dedotto molti da una delle ultime Storie Instagram di Greta.

Greta e Sergio dopo il GF, lo spoiler che fa sognare i fan

Che Greta e Sergio siano molto complici è sotto gli occhi di tutti, ma a quanto pare sono anche pronti a costruire un futuro insieme. La novità? Lei ha pubblicato una foto tra le Storie dove mostra il compagno Sergio intento a fare i lavori nella casa che dovrebbe essere quella scelta per la convivenza.

Nello scatto l’imprenditore è immortalato con un look casual -intento a forare il muro di un appartamento. “Scusateci non siamo spariti ma è dalle 10 di stamattina che stiamo dietro ai lavori (Sergio soprattutto)”, la didascalia lasciata da Greta alla foto.

“Piccolo spoiler” aggiunge sempre la ex concorrente del Grande Fratello. Sarà, appunto, quello di un’imminente convivenza? Insomma, quella che fino a qualche settimana fa era una semplice frequentazione iniziata sotto i riflettori e con molte titubanze soprattutto da parte di lei, oggi è diventata una storia d’amore a tutti gli effetti.