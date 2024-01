Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta è iniziata una nuova vita con l’arrivo della figlia Matilde, nata il 3 gennaio in una clinica a Verona. L’allenatore e neopapà ha rivelato al settimanale Chi come stanno trascorrendo i primi giorni da genitori: “Penso che non ci sia gioia più grande… abbiamo capito che l’amore non si divide, l’amore si moltiplica: è una cosa che stiamo scoprendo piano piano grazie a lei”, ha detto Matteo Giunta.

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno annunciato l’arrivo della figlia con una foto postata su Instagram. Dal letto dell’Ospedale Sacro Cuore Negrar la Divina ha condiviso uno scatto con la bimba tra le braccia. “Sono stati due giorni complicati… Finalmente sei arrivata”, la caption scelta per accompagnare la foto.

“Il travaglio è stato, non lo nascondo, estenuante… Poi è arrivata lei e mi sono innamorato senza neanche vederla. Mi è bastato sentire il primo vagito”, ha detto ancora concordi su Matilde: “Sulla femmina eravamo d’accordo. Poi, in effetti, nella storia della famiglia di Fede c’è un riscontro, la sua bisnonna si chiamava Matilde ed era una donna molto carismatica”.

Sul carattere della figlia, il marito di Federica Pellegrini si è già fatto un’idea: “Secondo me è un bel tipo tosto, Avrà una personalità bella forte”. “Ci piacciono le storie di sport, sarebbe una cosa bellissima anche solo da pensare e da immaginare, quasi cinematografica. Matilde farà quello che le piacerà fare e che vorrà fare. Certo, imparerà a nuotare che per noi è come camminare, ma se le piaceranno altri sport non ci saranno limiti”.

Infine Matteo Giunta ha svelato a chi somiglia la figlia: “Ora ha i capelli totalmente neri: ma chi lo sa come sarà fra qualche settimana. io appena nato ero biondo e boccoloso, ora sono scuro, Fede era nera ora è bionda”, ha rivelato Matteo che poi ha aggiunto, “Le infermiere e l’ostetrica hanno detto che è una piccola Matteo, poi però guardandola… Il naso sì, è il mio, la bocca è più come quella di Fede”.