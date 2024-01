Federica Pellegrini, è iniziato un nuovo capitolo della vita. In rosa: la Divina è da poco diventata mamma di una bambina, che fino al giorno della nascita per i fan della campionessa era Meringa. Si chiama Matilde la figlia di Super Fede e del marito Matteo Giunta e come sperava il neo nonno materno è venuta al mondo il 3 gennaio di un anno olimpionico. La data presunta del parto era infatti fissata tra Natale e Capodanno e dunque non così scontato aspettasse il 2024.

E invece, “dopo 2 giorni complicati finalmente sei arrivata” ha scritto Federica Pellegrini nel post in cui ha annunciato al mondo di essere diventata mamma per la prima volta senza dimenticare di ringraziare nello stesso post gli “angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore”.

Federica Pellegrini, la figlia a casa con i “bodyguard”

Succedeva una settimana fa e ora mamma, papà e la piccola Matilde hanno lasciato l’ospedale e sono tornati a casa. E l’occasione meritava un altro post per tutti i fan che hanno seguito questa gravidanza tanto desiderata mese dopo mese. Federica Pellegrini ha quindi condiviso sui social uno scatto del suo rientro a casa dopo il parto.

La nuotatrice è seduta sul divano della stanza della figlia, circondata dai loro cagnolini, curiosissimi di fare amicizia con la nuova arrivata. Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca si sono radunati attorno alla padrona per vedere cosa nascondesse tra le braccia e le coperte.

E, chi ha un cane lo sa, c’è da scommetterci che hanno già sviluppato un senso di protezione verso un essere così piccolo e futura compagna di avventure e di giochi. “Bodyguards di altissimo livello”, ha scritto Federica Pellegrini facendo riferimento ai suoi amati cani che si sono mostrati subito pronti ad accogliere e amare Matilde. Nemmeno a dirlo, boom di cuori per questa famiglia “numerosa”.