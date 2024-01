Spettacolare notizia per l’attrice, che è diventata mamma per la prima volta. Lei è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, infatti aveva tenuto segreta la sua gravidanza. Ha direttamente annunciato la nascita del neonato con una bellissima foto mentre lei e il suo compagno famoso stringono la piccola mano del bimbo, che li ha resi entusiasti.

L’attrice che è mamma per la prima volta ha scritto nella didascalia a corredo dell’immagine: “Il nuovo anno è iniziato da pochi giorni, la cosa più bella che il 2023 potesse fare per me era portarmi mio figlio. Benvenuto al mondo mio Halo. Il mondo ha voglia di conoscerti”. Quindi, ha anche svelato il nome dato al figlio, che ha reso la vita della giovane molto più bella.

Leggi anche: “È nata”. Federica Pellegrini è mamma, la prima foto della figlia e il nome scelto





L’attrice è diventata mamma per la prima volta

Il tabloid People ha fatto sapere che sia l’attrice neo mamma per la prima volta che il partner, famoso per essere un rapper e pugile, avevano preferito tacere in tutti questi nove mesi. I fan erano all’oscuro del fatto che lei fosse incinta ed ecco poi che è arrivata la sorpresa con la nascita del bambino. I due si erano fidanzati ufficialmente nel marzo di due anni fa.

Ad aver partorito il piccolo Halo è stata Halle Bailey, 23 anni, che è anche una cantautrice statunitense. Lei è diventata famosissima come attrice l’anno scorso con la sua interpretazione del ruolo di Ariel nel film La sirenetta. Tutti i critici l’hanno riempita di complimenti per la sua recitazione. Ha avuto cinque candidature ai Grammy Awards con sua sorella Chloe, visto che formano il duo musicale Chloe x Halle.

II papà è il 26enne DDG, ovvero Darryl Dwayne Granberry Jr., famoso per la canzone Moonwalking in Calabasas. Ora lui e Halle Bailey sono al settimo cielo per essere diventati finalmente genitori.