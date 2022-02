Diletta Leotta non trova pace: l’indiscrezione bomba corre veloce

Prima la separazione tra Michelle Huziker e Tomaso Trussardi, poi la presunta crisi di coppia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, adesso un’altra protagonista del mondo dello spettacolo non è più fidanzata. La cronaca rosa continua a sfornare notizie: nell’ultimo periodo sono stati diversi gli scoop che hanno riguardato personaggi pubblici che troncano le loro relazioni. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine del loro rapporto con un comunicato stampa.

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”, scrivono i due. Poi negli ultimi giorni è deflagrata la bomba su Francesco Totti e Ilary Blasi.

La notizia è stata lanciata da Dagospia e poi ripresa da tutti i quotidiani. L’ex capitano della Roma ha smentito parlando di fake news: Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”. E sono anche rimbalzate voci che parlano di una relazione segreta tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi, bionda, romana, che somiglia tantissimo a Ilary Blasi.





Ora è il settimanale Diva e Donna a parlare della fine di un’altra relazione. Quella di Diletta Leotta: la conduttrice di Dazn sarebbe single. Finita la storia con Giacomo Cavalli, bresciano, classe 1993, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda per caso, dopo essere stato notato da un talent scout in aeroporto per via della sua grande somiglianza con il celebre modello Simon Nessman. Si sono conosciuti lo scorso autunno a Ibiza grazie ad amici comuni. Dopo un weekend insieme sono stati travolti dalla passione ma la storia non ha mai spiccato il volo.

Nell’ultimo periodo l’intesa tra i due sarebbe scemata: si sono frequentati senza mai ufficializzare la loro relazione. Diletta Leotta non viene paparazzata da diverso tempo. Probabile che si stia maggiormente concentrando sul lavoro e sulle amicizie tra le quali spiccano la cantante Elodie Di Patrizi e la giornalista Lorenza Di Prima dopo il clamore riguardo il suo flirt con l’attore turco Can Yaman.