Da un po’ di tempo non si fa che parlare di lei. Di lei e del suo fidanzato, ovvio. Diletta Leotta ha riempito prima le copertine dei quotidiani sportivi. Come giornalista di Dazn, occupandosi dello sport più amato dagli italiani, il calcio, è diventata presto molto popolare, soprattutto tra i maschietti. Con quel fisico e quelle forme era inevitabile, inutile nasconderlo. Recentemente, però, le sue attenzioni sono state tutte per Can Yaman, l’attore turco di cui si è innamorata.

Molti hanno storto il naso, pensando che si trattasse di una relazione finta, nata solo per fini commerciali. Ma i due fanno coppia fissa ormai da diversi mesi. E, nonostante qualche discussione e dubbi dovuti alle vacanze da separati, sembra che siano stati fatti parecchi passi avanti. Tanto che si parla di matrimonio. Ora, tuttavia, un fatto nuovo è destinato a far discutere e creare altre supposizioni sulla coppia. Diletta, infatti, ha preso una decisione importante.

Fino ad ora tutte le volte che tornava nella sua Catania Diletta Leotta andava a casa dai genitori. Adesso, però, la giornalista ha deciso di comparsi una nuova casa. Si tratta di un appartamento che fa parte di un edificio in costruzione. Una struttura avveniristica, come si può vedere dalle foto postate sui social dalla stessa Diletta. E di Can Yaman non c’è la minima traccia. Un segno?





“Ho acquistato la casa dei miei sogni nella mia Catania – ha fatto sapere sul suo profilo Instagram Diletta Leotta – Tra il mare, la città e l’Etna che si fonde con l’innovazione tecnologica e architettonica di un edificio esclusivo”. Il palazzo si trova a Ognina, in via Acireale e si tratta di una costruzione di architettura bioclimatica e sostenibile. La struttura si eleva per cinquanta metri in verticale, una vera torre che oltre al parcheggio interrato avrà ben tredici piani. Le immagini sono pazzesche, guardate qui.

Numerosi gli elementi innovativi e ‘rivoluzionari’, come il fatto che ogni piano sarà un unico appartamento con terrazza panoramica. L’intero palazzo avrà classe energetica NZEB, ovvero consumo vicino allo zero, producendo autonomamente il 99% di energia necessaria. Due piscine in vetro sul tetto giardino a 54 metri di altezza, assieme a quattro piloni super resistenti, un’altissima resistenza alle sollecitazioni sismiche. Il prezzo? Molto sopra alla media, si parla di 1500 euro al metro quadro. Ma Diletta Leotta se lo può senz’altro permettere!