Aria di crisi nella coppia più paparazzata degli ultimi tempi. Secondo i bene informati tra Diletta Leotta e Can Yaman qualcosa si è rotto. Pochi giorni fa le voci su un litigio, una discussione tra i due e l’attore turco che avrebbe utilizzato dei modi un po’ troppo rudi con la sua fidanzata (o dovremmo dire ex?). Nelle ultime ore le segnalazioni e gli indizi si sono moltiplicati. Intanto i due stanno trascorrendo dei giorni di vacanza lontani l’uno dall’altra.

La giornalista giorni è in Sardegna con alcuni amici mentre Can Yaman è in Puglia. Tante, diverse, le segnalazioni che arrivano quotidianamente su Instagram. Entrambi si mostrano sorridenti e disponibili con i fan ma preferiscono non aprire bocca sulle proprie faccende di cuore. Secondo Investigatore Social da giorni Diletta Leotta non indosserebbe più l’anello di fidanzamento che le ha regalato Can Yaman qualche mese fa. Un gesto chiaro che proverebbe che la storia d’amore tra i due è giunta alla conclusione.

Ad alimentare ancor di più il gossip sulla fine della relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman ci ha pensato il rapper Salmo. Quest’ultimo ha infatti pubblicato una foto che sta facendo parecchio discutere. Nello scatto si vedono la giornalista e il cantante seduti l’una accanto all’altro su una panchina. E, tanto per aggiungere un po’ di ‘pepe’ al tutto’ Salmo ha voluto aggiungere due cuoricini al posto degli occhi.





Cosa succede tra Diletta Leotta e Salmo? Beh, qualcuno ha ipotizzato che possa esserci qualcosa tra i due, qualcosa che vada oltre l’amicizia, tanto per intenderci. Ma probabilmente le cose non stanno così. Diletta e Salmo si trovano infatti al Water World Music Festival, evento di cui Radio 105 è media partner. E infatti in una story sul proprio profilo Instagram Diletta Leotta parla in veste di conduttrice di R105. Al festival ha preso parte ovviamente anche Salmo che ha cantato una sua canzone.

Dunque tra Salmo e Diletta Leotta c’è soltanto un’amicizia e nulla di più. E il rapper ha voluto scherzare aggiungendo quei due cuoricini, tanto per alimentare il gossip in modo artificioso. Tutto ciò naturalmente non cambia quello che sta succedendo tra la giornalista e Can Yaman. Dopo che il papà di quest’ultimo aveva dato il suo benestare per il matrimonio pare che tra i due le cose non stiano più andando come prima. Intanto nessuno dei due apre bocca e le voci sulla crisi prendono consistenza.