Sta facendo molto discutere l’ultimo messaggio social di Diana Del Bufalo. L’attrice e cantante romana è intervenuta con una story sul suo profilo Instagram sull’acceso dibattito relativo ai vaccini anti-Covid19. La 31enne ha scritto: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo. Ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per fare un titolone acchiappa like”.

“Vi spiego tutto – ha proseguito Diana – con la massima limpidità, perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base”. La Del Bufalo continua spiegando per filo e per segno per quale ragione non ha voluto sottoporsi alla somministrazione del vaccino.

“Ahimé per via della genetica familiare – dice ancora Diana Del Bufalo sul suo profilo Instagram – ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo, sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo”.





In una story Instagram era stata la stessa Diana Del Bufalo a rispondere a tutti i suoi follower che le hanno chiesto “ti stai rendendo conto di quello che stai dicendo?”. L’attrice ha risposto: “Ma perché? Ma non lo sto evitando. Che cosa volete sapere, ditemi, vi rispondo. Dio mio, ma perché dobbiamo parlare ancora del vaccino?”.

Risposta a chi le scriveva "Ti rendi conto di cosa stai dicendo?" pic.twitter.com/CFXQWW9rpy December 30, 2021

E anche oggi i paladini contro il cyberbullismo bullizzano Diana Del Bufalo che non si vaccina, perché consigliata (forse ha patologie e non lo sapete). Bambinette odiatrici che si muovono in branco e polverizzano qualsiasi cosa. A fare i moralizzatori si finisce moralizzati. December 30, 2021

Oltre a qualche attestato di stima e solidarietà Diana Del Bufalo è stata insultata semplicemente per aver detto di non essersi fatta il vaccino. “Voi vi svegliate adesso su Diana Del Bufalo, ma per me era già ampiamente cancellata da quando affermò senza vergogna e con quell’aria da cr… che la contraddistingue che a lei il catcalling piace e nemmeno a noi dovrebbe infastidire”. E ancora: “Diana del Bufalo ha scritto che il vaccino le è stato sconsigliato dal medico per questioni cardiache. C’è bisogno di mandarla prima in tendenza con una pioggia di insulti? Stiamo impazzendo veramente…..”.