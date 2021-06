Una bellissima notizia è stata comunicata in un modo decisamente inedito da parte di Davide Donadei alla sua fidanzata Chiara Rabbi. La coppia nata a ‘Uomini e Donne’ sta vivendo un periodo da sogno e l’ex tronista ha voluto fare un passo in avanti molto importante. Ha deciso di scrivere una lettera su ‘Di Più’, dove ha detto alla sua dolce metà di avere serie intenzioni con lei. Infatti, le ha fatto una proposta molto allettante e importante e ora non resta che aspettare la risposta dell’ex corteggiatrice.

Dopo qualche voce di presunta crisi, Chiara aveva riferito: “Il nostro legame è più maturo, perché siamo più consapevoli dei nostri sentimenti. Adesso stiamo attraversando una fase più litigiosa, un po’ per il suo modo di fare e un po’ perché sono lontana da casa e le mie paure a volte fanno sì che fraintenda certi atteggiamenti di Davide. C’è una grande chimica tra di noi. Ciò che mi fa impazzire di Chiara – aveva aggiunto lui – è che con lei provo un senso di famiglia”. Ora questa offerta interessante.

Davide Donadei ha quindi scritto a Chiara Rabbi: “Ho deciso di comprare una casa tutta nostra. Ora non ti spaventare, lo so che stiamo insieme solo da gennaio, ma entrambi sappiamo che il nostro è un amore vero, intenso e non una storiella tra ragazzi. Dunque, che male c’è ad avere voglia di qualcosa di più serio? Sarà per noi un altro importantissimo tassello della nostra vita insieme”. E c’è anche di più, infatti l’ex tronista di ‘UeD’ ha dei sogni ancora più grandi, da realizzare insieme alla sua partner.





Poi Davide Donadei ha quindi aggiunto: “Dopo la casa, dopo che il nido sarà pronto, i progetti sono ancora tanti. Con il tempo sogno dei bambini, il matrimonio e tutte le cose belle che la vita ci riserverà. Ma ti prego, impara ad essere più ordinata. Allora ti chiedo di farmi questa promessa: nell’armadio della nostra nuova casa, piega gli abiti prima di metterli nei cassetti o nei ripiani. Però so già che sarai bravissima, quando ti ho conosciuto neanche rifacevi il letto la mattina e ora è la prima cosa che sistemi”.

Alcuni mesi fa Davide Donadei aveva raccontato: “Ciao ragazzi, Chiara mi sta aiutando a scrivere e mi ha detto che in tantissimi state chiedendo come sto. Sto abbastanza bene e per assurdo il post é peggio dell’intervento (sto a soffrì), ma per mia fortuna é andato tutto bene”, con queste parole post operazione, l’ex tronista informa i fan di avere ancora qualche fastidio, ma di stare meglio.