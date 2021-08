“Aspettiamo un bambino”. L’attore allarga la famiglia: “Nostra figlia voleva un cane, avrà un fratellino”

In tanti aspettavano questa notizia da un bel po’. Ora finalmente è realtà: Darin Brooks, insieme a sua moglie Kelly Kruger, saranno di nuovo genitori. L’interprete di Wyatt Spencer in Beautiful è pronto a diventare papà per la seconda volta! La coppia è in attesa del secondo figlio e appare entusiasta. Che poi’ c’è da dire che sono già genitori della piccola Everleigh Jolie, che il mese prossimo compirà due anni.

È successo tutto ieri. E naturalmente i giornali di gossip americani hanno ripreso prontamente la notizia, annunciata da Darin e Kelly su Instagram. I due attori hanno pubblicato un video molto carino, rivelando appunto di essere in dolce attesa. Scendendo nel dettaglio, l’interprete di Wyatt ha condiviso un filmato in cui sua moglie cammina lungo il corridoio di casa con una coperta. Mentre vanno avanti le immagini, sullo schermo compaiono varie scritte: “Everleigh ci ha chiesto un altro cucciolo”.

Eccola che poco dopo Kelly toglie la coperta e svela il suo pancione: “Ma invece abbiamo deciso di darle un fratello!”. Darin e la piccola Everleigh si uniscono a lei e ballano tutti insieme. Sono così felici di allargare la propria famiglia. L’annuncio speciale si chiude con la bambina che dà un bacio sul pancione di Kelly. All’inizio di questo mese, l’attrice aveva fatto sapere ai fan del loro trasferimento.





Darin Brooks, insieme a sua moglie Kelly Kruger, hanno dovuto impacchettare più di 10 anni della loro vita e trasferirsi in un’altra casa. Per loro è stato emozionante lasciare l’abitazione in cui hanno creato così tanti ricordi. A People, la coppia fa sapere di aver rivelato alla piccola Everleigh che presto arriverà un fratellino non appena l’hanno scoperto. Da allora la bambina chiede a Kelly di poterle baciare la pancia, ogni giorno.

L’attrice e fondatrice degli oli di Madison Charles ha detto: “Siamo così entusiasti”. Questa volta, ovviamente, la gravidanza è ben diversa dalla prima. Il primo trimestre è stato decisamente molto più impegnativo per lei. L’attore di Beautiful fa sapere che sua moglie è stata una “vera campionessa” finora. Non ci resta che aspettare, quindi.