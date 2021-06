“Prove d’estate”. E Cristina Chiabotto si mostra in bikini. Prova da 10 e lode a pochi mesi dal parto

Quasi due mesi fa Cristina Chiabotto è diventata mamma per la prima volta. L’ex Miss Italia 34enne ha scelto Instagram per dare il lieto annuncio della nascita della sua bambina, Luce Maria, condividendo una foto della manina e un messaggio a tutte le persone che la seguono da anni.

“Benvenuta amore, sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo. Sei il regalo più bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma”, la didascalia del post che a stretto giro ha collezionato un’infinità di cuoricini e congratulazioni dai fan ma anche da tante amiche vip. Prima del parto, in un’intervista al settimanale Gente Cristina aveva già spiegato perché lei e il marito Marco Roscio hanno deciso di chiamare la loro prima figlia Luce.

“Un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio trentesimo compleanno, quasi cinque anni fa – aveva confidato Cristina Chiabotto al magazine — Ero sulla mia isola del cuore, Formentera, e lì ho voluto suggellare con il tatuaggio l’inizio di una nuova consapevolezza. Luce è un nome dolce e un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri”.





Poi la nuova foto della piccola Luce Maria. La prima dopo quella pubblicata lo scorso 7 maggio, quando la bimba. L’ex Miss Italia è tifosa e madrina della Juventus, che è anche la squadra del cuore di suo marito. Non a caso si sono conosciuti proprio allo stadio, a Torino e nella foto la piccola Luce indossa una mini t-shirt dei bianconeri con la scritta Luce e il numero 7, giorno della sua nascita.

Ma Cristina Chiabotto ha deciso di stupire i suoi fan con una foto che la mostra in tutto il suo splendore e una forma al top nonostante il parto avvenuto solo i primi di maggio. C’è da dire che Cristina Chiabotto è sempre stata in formissima anche durante la gravidanza ma oggi si mostra in forma super smagliante. Un selfie allo specchio con il costume da bagno ed è pioggia di commenti e complimenti per l’ex Miss Italia.