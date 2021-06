“È stato orribile”. Cristiano Malgioglio, la confessione privata tenuta nascosta a lungo: “Ho sofferto davvero tanto”

Cristiano Malgioglio è un grande personaggio della televisione italiana. Il suo stile e la sua simpatia hanno sempre conquistato tutti, infatti è praticamente unico nel suo genere. Ma dietro quel sorriso e quelle sue risate si nasconde un passato, non sempre caratterizzato da belle notizie. Infatti, ha deciso di confidarsi in un’intervista e qui è sceso nei dettagli, riferendo di un periodo non proprio entusiasmante. Che gli ha inevitabilmente creato una sofferenza molto forte e inaspettata.

Qualche settimana fa ha criticato invece il modus operandi dei comici Pio e Amedeo: “I comici Pio e Amedeo usano una comicità che a tratti mi fa ridere e anche sorridere. Molti mi hanno chiesto se mi sono risentito sulle loro inutili battute…Non ho visto il loro show, mi è stato solo raccontato su alcuni dettagli molto divertenti e troppo offensivi. Quando vedranno il mio nuovo video, della mia nuova canzone, forse capiranno di fare battute meno stupide. Magari useranno la loro intelligenza diversamente”.

Cristiano Malgioglio si è concesso ad un’intervista al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Prima di rivelarvi le sue dichiarazioni più negative, lui si è comunque soffermato anche sul legame con Iva Zanicchi: “Io la sgrido sempre, perché sta troppo in televisione e dice troppe parolacce, non va bene. Dovrebbe dedicarsi di più alla musica, ha ancora una voce limpida come una ventenne. Io ho firmato un sacco di canzoni per lei. Reality? Devo molto a questi programmi, mi hanno portato una nuova popolarità”.





Dunque, nonostante abbia vissuto indubbiamente una vita caratterizzata dal successo, non sempre ha avuto il sorriso sulle labbra: “Ho avuto una vita di sacrifici, i miei sognavano per me il posto fisso alle poste. D’estate per guadagnare smistavo i telegrammi vicino a Nervi. Che periodo orribile, ho sofferto tanto”. Poi fortunatamente si è messo alle spalle quegli anni contraddistinti dalla tristezza e dalla sofferenza ed è riuscito ad esplodere nel mondo musicale, dello spettacolo e della televisione.

Un grande dolore lo ha vissuto Cristiano Malgioglio anche quando è deceduta l’artista Milva: “Ci lascia la più grande artista del nostro Paese. Che emozione quando abbiamo interpretato insieme ‘Amica’ di @robertocarlosoficial. Amica stupenda ma soprattutto ARTISTA UNICA. SARAI SEMPRE IMMENSA COME LA TUA MERAVIGLIOSA VOCE. @milva the best”. “Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la perdita di Milva, una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto”.