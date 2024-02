Il loro sembrava un amore da sogno. Entrambi bellissimi, lei con una carriera in televisione e sulle passerelle, lui campione nello sport. A raccontare gli inizi di quella relazione era stato lei sulle colonne di Vanity Fair: “Come ci siamo conosciuti? A Miami, a una cena di amici comuni. Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo”.

“E poi mille chat su WhatsApp. Che non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con lui no: se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci… In varie città”. Erano tempi felici, ora però sembra arrivata la fine.





Matteo Berrettini e Melissa Satta in crisi: il gossip si scatena

Tutto è successo durante l’ultima puntata di Citofonare Rai 2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego (ancora assente per i postumi dell’intervento chirurgico al quale si è sottoposta). Durante l’oroscopo l’astrologo Simon ha detto che per l’ariete questa settimana sarà molto complicata dal punto di vista affettivo.

“L’Ariete arranca un pochetto e si sente bloccata. C’è una decisione in bilico e dei rapporti che si sono fatti più tesi, sia sul lavoro che in generale. Anche in amore con Venere in quadratura ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui faticate un po’. Il cielo migliora a metà febbraio”, ha spiegato. In studio è intervenuto Santo Pirrotta, che ha sganciato una bomba di gossip.

Secondo il giornalista ci sarebbe crisi tra Matteo Berrettini e Melissa Satta: “Posso dire che Simon ci becca sempre?! Perché ho una notizia, una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c’è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino. Che dici Simon arrivano a San Valentino? Staremo a vedere”