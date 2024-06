Ilary Blasi, un po’ di relax prima della sua nuova avventura televisiva. Come molti sanno la conduttrice è stata sostituita all’Isola dei Famosi da Vladimir Luxuria e così in tanti in queste settimane si sono chiesti quando e dove avrebbe ripreso a lavorare. Si è parlato anche di un clamoroso ritorno alla guida del reality, ma al momento l’unica cosa certa è la sua presenza al Battiti Live 2024.

L’ex di Francesco Totti condurrà il noto show musicale giunto alla sua 22esima edizione e per la prima volta in onda su Canale 5 dopo sette edizioni su Italia1. Al suo fianco ci saranno Alvin e Rebecca Staffelli. Ormai manca poco alla prima puntata che è prevista per lunedì 8 luglio 2024. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv e poi in differita su Canale5.

Ilary Blasi a Roma con la famiglia e Bastian Muller: nessuna crisi

Ilary Blasi ha trascorso alcuni giorni nella Capitale in compagnia della sua famiglia. Con lei anche il compagno Bastian Muller: smentite quindi le voci su una presunta crisi tra i due. La showgirl si è rilassata nella casa che ha condiviso per 20 anni con Totti e nella piscina con figli e amici. Poi Ilary è andata a cena in una pizzeria “economica” con nonna Marcella e altri familiari.

Momenti di spensieratezza e divertimento di cui Ilary Blasi ha voluto condividere alcuni scatti. Uno in particolare indica il clima della serata: la conduttrice ha ripreso in un video nonna Marcella, 93 anni, mentre sorseggia la sua birra. “Nonna ma è la seconda birra!” dice sorridendo Ilary e la nonna si difende “È piccola“, facendo ridere tutti i familiari a tavola con lei.

Insomma, prima il piacere e poi il dovere. Ancora un po’ di riposo prima che Ilary Blasi possa tornare in tv con il suo esordio a Battiti Live. Giornate in cui avrà sicuramente ricaricato le batterie in compagnia di figli, amici, nonna Marcella e ovviamente il fidanzato Bastian Muller. La relazione tra i due è iniziata a novembre 2022 e a quanto pare va ancora a gonfie vele.

