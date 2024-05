Ilary Blasi avrebbe preso una decisione importante, che riguarda l’ex marito Francesco Totti. Sono mesi intensi quelli vissuti dalla conduttrice e dall’ex calciatore della Roma, alle prese con la querelle legata al divorzio. E una possibile novità potrebbe arrivare tra non molto tempo, proprio grazie ad una presa di posizione della donna che potrebbe rappresentare una svolta.

Infatti, Ilary Blasi ci avrebbe riflettuto molto e alla fine avrebbe preso questa decisione su Francesco Totti. Se ne dovrà discutere in un’aula di tribunale, ma se dovesse arrivare la risposta positiva, sarebbe un bel risultato per la presentatrice Mediaset. Che ha tanta voglia di mettersi alle spalle al più presto questa situazione con l’ex coniuge.

Leggi anche: “Che figura di me…”. Ilary Blasi beccata sul fatto e ripresa. Tutti neri dopo il fattaccio





Ilary Blasi, la decisione importante su Francesco Totti

Questa notizia su Ilary Blasi relativa ad una decisione che avrebbe partorito, con Francesco Totti inevitabilmente coinvolto, è stata rivelata da Repubblica in esclusiva. C’è stata una richiesta da parte della conduttrice per cercare di non prolungare troppo la questione riguardante le pratiche di divorzio. E con questa mossa si potrebbero accorciare i tempi.

Secondo questi ultimi aggiornamenti, Ilary avrebbe deciso di richiedere una sentenza parziale di separazione. Così facendo si accelererebbero le tempistiche soprattutto sull’assegnazione della casa coniugale, sull’affidamento dei figli e sull’assegno di mantenimento. E già il prossimo autunno potrebbero essere definitivamente ex marito e moglie.

Totti dal canto suo vorrebbe ottenere una diminuzione sull’assegno di mantenimento. Se dovesse essere accolta la separazione parziale, poi si richiederà quella totale e infine il divorzio vero e proprio. Si è anche vociferato che Ilary Blasi voglia sposarsi col fidanzato Bastian, dunque questa decisione potrebbe essere stata presa anche per questo motivo.