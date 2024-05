Da qualche tempo ormai Ilary Blasi è assente dalla tv. Ma non dai social, anche se questa volta suo malgrado. In attesa di vederla al timone di Battiti Live, grazie a Instagram in questi mesi i suoi fan hanno seguito la storia d’amore con Bastian Muller, festeggiato le ricorrenze come il suo ultimo compleanno e viaggiato con lei in giro per il mondo. In queste ultime ore, però, la conduttrice romana è finita su tutti i siti e giornali e ricevuto una pioggia di attacchi e insulti.

Si trova in Giappone insieme al compagno Bastian Muller, ma la notizia non è certo questa anche se la vacanza smentisce le ennesime voci di crisi che hanno travolto questa coppia. Sul suo social Ilary Blasi ha postato foto e video di questo viaggio ma probabilmente non pensava di essere ripresa e che quell’episodio accaduto a Tokyo, che avrebbe fatto indispettire i presenti, sarebbe arrivato anche qui.

Leggi anche: “Ed è sì, per sempre”. La conduttrice tv ha sposato il famoso compagno davanti agli amici vip





Ilary Blasi beccata: “Che figura di me…”

C’era anche lo youtuber Cicco Gamer davanti alla statua del cane Hachiko, situata nel quartiere di Shibuja. Per la cronaca un secolo fa, per anni, Hachiko avrebbe atteso in stazione il suo padrone, il professore universitario Hidesaburo Ueno, ogni volta che tornava dal lavoro in treno. Quando l’uomo morì nel 1925, Hachiko avrebbe continuato ad aspettarlo ogni giorno per 10 anni, finché non morì anche lui nel 1935. E i giapponesi hanno deciso di dedicagli una statua.

Statua che ogni giorno viene visitata dai turisti e, appunto, anche Ilary Blasi voleva una foto ricordo. Ma non avrebbe rispettato la fila e lo youtuber ha ripreso il momento. “Oggi, mentre ero in fila per fare una foto alla statua di Hachiko a Shibuya, abbiamo incontrato Ilary Blasi – ha raccontato in un video poi rimbalzato ovunque – Ma il suo comportamento non mi è piaciuto. Il Giappone non è un parco divertimenti”.

Ilary Blasi bacchettata in Giappone da Cicciogamer face to face perchè ha saltato la fila per fare la foto con la statua di Hachiko. Il multiverso pic.twitter.com/msCNkCDRwj — trashbiccis (@trashbiccis) May 29, 2024

“Le file vanno rispettato. Poi è normale che i giapponesi ci vedano male. Non possiamo fare sempre ciò che ci pare. Non siamo in Italia. Rispettiamo le file perché siamo tutti umani”, ha concluso lo youtuber. Nel video si vede Ilary Blasi mentre posa davanti alla statua e il compagno che scatta. Nessun commento da parte della conduttrice, che però è stata letteralmente asfaltata sotto al post dedicato alla vacanza in Giappone (“Che figura di m… che hai fatto”, “Non ti conosce nessuno e comunque le file vanno rispettate”, “Più educata la prossima volta”, “Burina, porta rispetto”, si legge). E la “foto della discordia” con la statua di Hachiko non c’è…