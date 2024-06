Ha del clamoroso la notizia diffusa su una coppia di Temptation Island 2024. L’ultima ad essere presentata in ordine di tempo è stata quella di Raul e Martina e ora si è scoperto che lui conoscerebbe molto bene una conduttrice tv Mediaset. A tal punto da essere stati insieme in un momento molto spensierato. E quindi non si sta facendo altro che parlare di questa segnalazione.

Ad irrompere sulla scena è stato Alessandro Rosica, l’influencer meglio noto col nome di Investigatore Social, che parlando di Temptation Island e di Raul e Martina ha diffuso un’immagine inequivocabile, che confermerebbe la sua conoscenza con questa conduttrice. E piano piano sta emergendo una possibile verità su questa coppia, che non sta affatto convincendo.

Temptation Island, la segnalazione su Raul e Martina: “Lui conosce una conduttrice”

Nel loro video di presentazione di Temptation Island, Raul e Martina hanno parlato della loro storia amorosa. Ma ovviamente non si è fatto riferimento a questa famosa conduttrice di Canale 5. Lei ha rivelato che sono fidanzati da 10 mesi e che ha scritto al programma perché lo ritiene geloso e possessivo. Lui ha smentito di essere così e ha semplicemente ammesso di essere parecchio innamorato, quindi ha voglia di trascorrere molto tempo con la sua fidanzata.

Raul e Martina sarebbero già noti perché molto seguiti su TikTok. E lui addirittura sarebbe amico di Ilary Blasi, visto che c’è una foto del concorrente di Temptation pubblicata proprio dall’ex moglie di Totti durante una vacanza. L’Investigatore Social ha scritto: “Che strano, Ilary ha passato le vacanze con Raul e amici. Per chi non lo sapesse Raul fa parte dei nuovi volti di Temptation. La tv è amici e parenti di… Sempre detto”. E dunque si ipotizza anche la possibilità che non siano una vera coppia, ma che siano andati lì per popolarità.

Il sito Gossip e Tv ha aggiunto che Ilary Blasi segue Raul su Instagram. Martina sarebbe la titolare di un ristorante molto amato dai vip, quindi si sarebbe creata questa amicizia. E la polemica è esplosa subito, visto che non si tratterebbe realmente di gente comune, ma di persone che gravitano già nell’ambiente dei famosi.