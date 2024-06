Manca ormai sempre meno alla partenza della nuova edizione di Temptation Island, attesissima da tutto il pubblico di Canale 5. Ma quando vedremo Filippo Bisciglia presentare le nuove coppie e i nuovi tentatori? Intanto, stando a quanto riporta il listino pubblicato da Publitalia le puntate cambieranno giorno: non andranno più in onda il lunedì, ma il giovedì. E la programmazione sembrava fissata intorno al 13 giugno, in seguito alla conclusione di Viola come il mare ma secondo Lorenzo Pugnaloni il via è previsto tra il 20 e il 27 giugno 2024.

Il meccanismo di Temptation Island è sempre lo stesso, non è mai cambiato da quando va in onda su Canale 5, quindi è presumibile che anche quest’anno le regole saranno le stesse. Alcune coppie, pare 6, decidono di mettersi alla prova andando a vivere in due villaggi separati dell’Is Morus Relais in Sardegna dove trascorreranno 21 giorni in compagnia di tentatori e tentatrici. Alla fine la scelta se tornare a casa da single o in coppia.

Temptation Island 2024, la scoperta su Jenny

Le prime due coppie di Temptation Island 2024 sono già state svelate sui canali social del programma e sono Siria e Matteo e Jenny e Tony. Ma sono già arrivate segnalazioni su questi protagonisti e le loro relazioni. Come quelle inviate a Deianira Marzano su Jenny e Tony. “Lui è di Palagonia, il mio paese, lei di Scordia”, si legge.

Ma non solo. Sembrerebbe anche che un anno fa i due si siano lasciati per un periodo, a causa di alcune incomprensioni. La persona che sostiene di conoscere questi fidanzati sembra non avere una buona opinione del dj. Lo descrive come un morto di fame che sarebbe riuscito a fare soldi e per questo ora avrebbe l’atteggiamento di chi è troppo convinto di sé stesso.

E Jenny non è nuova al mondo di Canale 5: “Ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne ma è stata subito eliminata”, si legge ancora. “Pare che lei abbia già fatto la corteggiatrice, praticamente fanno il giro delle sette chiese”, il commento dell’esperta di gossip a questa segnalazione.