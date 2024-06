Temptation Island 2024, quasi ci siamo. Il conto alla rovescia per l’inizio del programma estivo più atteso dell’anno è ufficialmente iniziato. Così come sono già ufficiali le prime coppie di questa nuova edizione che andrà in onda il giovedì, sempre in prima serata su Canale 5, ancora con la conduzione di Filippo Bisciglia. La prima coppia è quella composta da Matteo Vitali e Siria Pingo, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto.

Nelle ultime ore è stata presentata la seconda: si chiamano Jenny Guardiano e Tony Renda, gli altri protagonisti di Temptation Island 2024 e il video è stata da poco pubblicato sui canali social del programma. A contattarlo è stata Jenny, che descrive il suo fidanzato come un uomo che è sempre “circondato da donne” a causa del suo lavoro come dj. Dj che, stando al racconto della fidanzata, non riesce a tenere a distanza le altre ragazze.

Temptation Island 2024, già bufera su Tony e Jenny

“Sono Jenny, ho 26 anni e vivo a Catania – ha raccontato nel video di presentazione – Sono fidanzata con Tony da cinque anni. Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui fa il dj ed è sempre in giro, circondato da ragazze. Quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua”. Da qui il voler mettere alla prova il loro rapporto dopo la crisi sopraggiunta quando la 26enne ha scoperto che il suo fidanzato le aveva nascosto qualche chat compromettente.

Nella presentazione Jenny ha infatti spiegato che un giorno una ragazza l’ha contattata sui social per mostrarle alcune chat scambiate con Tony. Lui si è giustificato dicendo che il suo profilo gli era stato hackerato e che è un bravo ragazzo. “Attore da Oscar”, ha commentato Jenny. Ma se dalla descrizione di Jenny Tony è sembrato un vero latin lover, nel momento in cui lui è apparso in video, i fan sono rimasti a bocca aperta.

La situazione, almeno dal punto di vista estetico, è sembrata alquanto differente agli spettatori di Temptation Island che hanno visto la clip: Tony non sembra essere affatto l’uomo descritto dalla sua fidanzata. È lei, Jenny, che sembra più avvenente. Da qui i dubbi e le prime polemiche. Nascondono qualcosa? “Quando hanno inquadrato lui ho sputato entrambi i polmoni», ha commentato uno. E altri: “Seconda coppia già scoppiata”, “Lei bellissima ma lui proprio zero”, “Ma da dove sono usciti? Ne vedremo proprio delle belle”.