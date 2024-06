Temptation Island 2024 sta per iniziare. Il celebre reality show delle tentazioni è giunto alla sua dodicesima edizione e torna in televisione il 13 giugno alle ore 21.20, sempre su Canale 5. Le puntante accompagneranno il pubblico fino al 18 luglio, per un totale di sei puntate. A condurre il programma ci sarà ancora lui, Filippo Bisciglia, ormai grande protagonista del reality show che tiene compagnia ai telespettatori durante il palinsesto estivo. E allora andiamo a scoprire la prima coppia della nuova edizione.

Sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island è stato pubblicato il video di presentazione della coppia che parteciperà al viaggio nei sentimenti. “Si parte col botto, lei bellissima con l’autostima ritrovata, ha fatto un bel percorso per se stessa diciamo che se lui manifesta la gelosia soltanto adesso che lei è dimagrita c’è un problema eccome”, si legge tra i commenti del filmato di Siria e Matteo.

Temptation Island 2024, la prima coppia: chi sono Siria e Matteo

“Siria e Matteo sono fidanzati da 7 anni e sono la prima coppia che parteciperà a #TemptationIsland! Come andrà il loro percorso? Lo scopriremo prossimamente su Canale 5″, si legge a corredo del video di presentazione della prima coppia di Temptation Island 2024. Nel filmato vengono mostrate le foto di Siria pre-dieta, quando pesava 130 chili.

“Sono Siria, ho ventidue anni e sto con il mio ragazzo Matteo da sette anni. Come mai ho deciso di scrivere a Temptation Island? Perché io in questi anni sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 chili e ho perso 85 chili. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi“, dice Siria nel filmato.

“Me la guardano tutti, le ronzano tutti intorno. Quindi a me questa cosa mi dà molto fastidio a essere sincero”, le parole di Matteo, sorpreso per la voglia di Siria di partecipare al programma. Il post è stato preso d’assalto da chi aspettava questo momento: “Lei non dovrebbe mai dimenticare chi l’ha amata per davvero per 7 anni anche quando era in sovrappeso. ora è facile piacere a tutti”, “Ma solo io ho pensato: “Waaa per la prima volta una ragazza curvy nel programma!!!” Invece no. Bellissima per carità. Ma sarebbe bello vedere più corpi diversi”, si legge tra i commenti del post pubblicato su Instagram. E anche chi chiede a Siria la dieta che le ha permesso di perdere 85 chili.