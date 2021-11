Clizia Incorvaia aspetta un figlio da Paolo Ciavarro e da quando ha reso pubblica la lieta notizia documenta ogni dettaglio della gravidanza sui social. Dopo aver avuto la conferma delle voci sulla dolce attesa, sempre su Instagram i fan della coppia nata al GF Vip hanno saputo il sesso, un maschietto, e infine il nome scelto: Gabriele. Hanno visto l’emozione delle future nonne e ora hanno anche conosciuto la sorella dell’influencer.

Ultimamente Clizia Incorvaia ha infatti mostrato la reunion con Micol, che più che sorella sembra la sua gemella. Praticamente identiche nonostante abbiano ben 13 anni di differenza, si distinguono facilmente solo grazie al pancione. Anche perché nell’ultima foto le due sono vestite in coordinato.

Clizia Incorvaia, chi è la sorella quasi gemella Micol

“Caro bebè, sento già che ami zia Miki! Lo sento dai calcetti che molli ogni volta che ti accarezza e ti dà i bacini”, ha scritto Clizia Incorvaia sotto alla foto con Micol. La futura mamma bis (ha anche Nina avuta dall’ex Francesco Sarcina) ha messo in risalto le forme della gravidanza con un minidress rosso, mentre Micol è vestita più casual con maxi pantaloni rossi e crop top in bianco.





Ma quello che ha colpito tutti è la straordinaria somiglianza tra le due sorelle che sembrano davvero gemelle. E condividono anche la passione e il lavoro nella moda. Micol Incorvaia è nata nel 1993 a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, ma da piccola si è trasferita in Sicilia, ad Agrigento, dove è cresciuta fianco a fianco con la famosa sorella.

Hanno entrambe i capelli biondi e lisci, gli occhi da cerbiatta e la bocca carnosa. E la passione per la moda. La sorellina di Clizia Incorvaia ha infatti studiato all’Istituto Europeo del Design a Milano ed è poi diventata designer per Gentucci Bini, mentre oggi è assistente show-room per Jijil.