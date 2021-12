Brutta notizia per Clizia Incorvaia, che ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram ufficiale per annunciare una situazione decisamente poco piacevole. L’attrice ed ex gieffina ha infatti scritto un post che sta facendo preoccupare i suoi follower. Ha anche postato un’immagine e ha espresso tutta la sua tristezza per una vicenda inaspettata, che indubbiamente le sta creando apprensione e tensione. E i suoi seguaci la stanno comunque incoraggiando a tirarsi su di morale per superare questa fase.

Tempo fa Clizia Incorvaia ha anche mandato un importante messaggio a tutte quelle donne che hanno più di 40 anni e vogliono avere dei figli: “Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”, ha aggiunto nel post di Instagram in cui annunciava la dolce attesa. E sarà un maschietto il primo erede di Paolo Ciavarro. Ma nonostante la gravidanza agli sgoccioli, la coppia sbocciata al GF Vip non ha ancora deciso il nome.

Questo l’annuncio di Clizia Incorvaia pubblicato su Instagram: “Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il Covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere: Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare la seconda dose di vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare il vaccino, non perché fossi contraria). Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari (non rapidi) dinanzi a casi di Covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro”.





Dunque, la figlia di Clizia Incorvaia concepita con il cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina è risultata positiva al coronavirus. E l’ex vippona ha aggiunto: “Non siate superficiali e riservate la sana leggerezza ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo e più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo. Questo è il migliore messaggio natalizio che potete inviare. Con amore C.”. E subito sono arrivate le reazioni dei suoi follower.

Una delle prime a rispondere a Clizia Incorvaia è stata Adriana Volpe: “Forza, ti abbraccio forte, vedrai che andrà tutto bene”. Poi Guenda Goria: “Forza, andrà bene”, Patrizia De Blanck: “Siamo con voi, forza”, Justine Mattera: “Forza Clizia!”. E tanti altri follower comuni l’hanno abbracciata virtualmente in questo momento molto complicato.