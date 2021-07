“Sarei ipocrita a non dirlo”. Claudia Gerini, l’ex storico e papà di sua figlia si sposa. E questa è la sua reazione

“Prima che lo sappiate in altro modo, ve lo diciamo: ad agosto, Giglia e io ci sposiamo”. A parlare così è Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, ed ex compagno dell’attrice Claudia Gerini. Il cantante si è servito di Instagram per fare il grande annuncio. Poi, qualche hashtag. “Per sempre, amore, noi”. Non si conosce la data e dove si terrà il matrimonio.

Federico Zampaglione e Giglia Marra stanno insieme dal 2017. “Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale”, aveva confessato qualche tempo fa Marra, di quattordici anni più giovane del musicista. La coppia, allora, potrebbe scegliere di celebrare le nozze in Puglia, terra natale dell’attrice. Al matrimonio sarà presente anche Claudia Gerini tanto che ha pure già ordinato il regalo.

La decisione sull’abito da indossare, invece, non è ancora stata presa. “Farò tutto all’ultimo momento: non sono lungimirante nemmeno in questo”, aggiunge l’attrice in una intervista a Gente. Quindi le viene chiesto come le sue due figlie hanno preso la notizia del matrimonio di Zampaglione: “Sono felicissime, Linda soprattutto ma anche Rosa: suo papà è sempre il benvenuto a casa mia”. Claudia Gerini spiega che nel suo modo di pensare non rientrano proprio le “guerre in tribunale” alle “lotte intestine”.





Ovviamente le viene chiesto come abbia preso lei la decisione del matrimonio: “Sono molto felice per lui”, spiega a Gente l’attrice che confida di vedere l’ex molto unito alla sua futura sposa definita una “ragazza stupenda” che va molto d’accordo con sua figlia Linda. Certo è che vedere Federico protagonista di un nuovo matrimonio “mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”, confessa ancora Claudia Gerini

Per l’interprete romana la storia con il frontman dei Tiromancino è stata la più importante della sua vita adulta. E con il suo ex ha un ottimo rapporto: “Siamo una famiglia allargata”. Insomma da parte sua c’è un po’ di disorientamento nell’apprendere che Zampaglione si sposa con un’altra donna. Tuttavia ciò non significa che non faccia il tifo per loro due. Infine ha anche spiegato perché il suo matrimonio con il cantante è saltato: era praticamente tutto pronto ma sul più bello scoprì che l’iter per il divorzio da Alessandro Enginoli non era ancora stato completato. Così si bloccò tutto e alla fine non se ne fece più nulla.