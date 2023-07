Clarissa Selassié, arriva la conferma. Negli ultimi giorni sotto la luce dei riflettori il caso delle ‘principesse’ etiopi ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip. A lanciare la notizia il settimanale Oggi che così ha dichiarato in apertura: “Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié non sono principesse“. Nessun tipo di parentela, stando all’indiscrezione, tra il padre Makonnen Hailé Selassie Bissiri Aklile Berhan Giulio con Negus, l’ultimo re dell’Etiopia.

La verità di Clarissa Selassié, adesso parla lei. Ha fatto decisamente clamore la notizia di Giulio Bissiri, padre delle tre sorelle concorrenti della passata edizione di Grande Fratello Vip, Jessica, Lucrezia e Clarissa, sedicente principe etiope condannato in appello a 6 anni di carcere dalla Corte di Appello e di revisione penale del Canton Ticino per “truffa per mestiere, falsità in documenti, ripetuta”. Ma a prendere parola in merito è stata l’ex gieffina, tornata sulla spinosa questione.

Leggi anche: “Sono pazza di te”. GF Vip 7, Clarissa Selassié ha perso la testa: assalto alla Casa





La verità di Clarissa Selassié: le foto dopo lo scandalo sul padre

“Diceva di discendere da Salomone, e ora dovrà meditare. Spero anche che le figlie la smettano di ostentare sfacciatamente ricchezze frutto del dolore procurato dal loro papà”, queste le parole di Carlotta, figlia del manager Roberto Tedeschi, riferite a Giulio Bissiri dopo la sentenza emessa dalla corte di appello del tribunale di Lugano.

Per mettere a tacere i malpensanti, Clarissa ha deciso di entrare nel dettaglio fornendo a tutti le prove della loro ‘regalità’. Attraverso alcuni post ha reso noto i nomi dei suoi familiari, a partire dal nonno Jah Rastafari, l’ultimo imperatore etiope. Fiera delle proprie radici, la principessa ha dunque provato a dimostrare che la definizione di ‘principesse’ sia più che calzante. Ma qual è stata la reazione dei fan?

Molti hanno continuato a sostenere che il trio sarà sempre e comunque conosciuto e riconosciuto come ‘principesse’, per altri invece il dubbio permane. Resta il fatto che, al di là di ogni polemica, sui profili Instagram sia Jessica che Clarissa Selassiè riportano la dicitura “HIH”, “Her Imperial Highness”, che tradotto in italiano significa “Sua altezza imperiale”.