Hanno fatto sognare per tantissimo tempo i loro innumerevoli fan, ma ora è purtroppo arrivata la notizia più triste. La coppia vip si è lasciata dopo 5 anni di grande amore. Sono stati indivisibili a lungo, ma ora hanno capito che fosse il momento giusto per mollarsi e viversi separatamente le loro vite. L’annuncio è arrivato attraverso i social network da entrambi.

E i toni utilizzato hanno subito fatto comprendere che non si siano separati malamente. La coppia vip si è lasciata in maniera pacifica dopo 5 anni di amore incondizionato, essendo nata la love story nel 2019. Il loro legame era enorme e proprio questo alla fine li ha fatti ragionare. Infatti, sono giunti ad un’importante conclusione, ovvero che i loro sentimenti si erano ormai spenti. Ma vediamo cosa hanno fatto sapere.

La coppia vip si è lasciata dopo 5 anni di amore

Dunque, la coppia vip che si è lasciata dopo 5 anni ha deciso di pubblicare delle Instagram stories molto chiarificatrici. Lui ha scritto: “Io e Mooch (soprannome dell’ex fidanzata n.d.r.) ci siamo separati dopo 5 anni. Proviamo ancora tanto amore e rispetto l’uno per l’altra. Siamo legati ancora da una forte amicizia che avremo per sempre”. Lei ha invece voluto ironizzare, a conferma che siano rimasti in ottimi rapporti.

Si sono detti addio come fidanzati il calciatore Romeo Beckham, figlio del grande David Beckham e di Victoria Beckham, e la modella Mia Regan. Quest’ultima ha quindi postato il seguente messaggio: “Siamo cresciuti insieme da quando avevamo 16 anni! L’amore prende forme e percorsi diversi quando si cresce e matura. Dopo 5 anni insieme, ci siamo friendzonati“.

Come riferito da Vanity Fair che ha citato altri tabloid, Romeo Beckham e Mia Regan pare abbiano vissuto spesso dei momenti altalenanti con una crisi rilevante nel 2022. Alcune settimane fa i due avrebbero avuto un litigio e lei se ne sarebbe subito andata di casa. Ma la rottura sarebbe da addebitare anche al fatto che siano ancora molto giovani, visto che il figlio di David Beckham ha 21 anni così come la sua ex partner.