Ad inizio febbraio, quindi un paio di settimane fa, Ursula Bennardo ha annunciato la fine della storia d’amore con Sossio Aruta. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa, dando un enorme dispiacere a tutti i loro sostenitori, che li seguivano sin dagli albori della relazione nata negli studi di Uomini e Donne. Adesso, a giorni di distanza dall’accaduto lui ha rotto il silenzio annunciando il motivo della separazione.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno anche concepito la loro meravigliosa figlia e lei si era soffermata proprio sulla piccola: “Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità”.

Leggi anche: “Una tragedia…”. Ursula dopo l’addio a Sossio: mai avrebbe voluto trovarsi in questa situazione





Ursula Bennardo e Sossio Aruta, lui rompe il silenzio dopo la separazione

Ursula Bennardo aveva preferito non aggiungere altro sull’addio a Sossio Aruta, ma adesso il calciatore 53enne ha deciso di parlare e di fornire la sua versione. Ha ammesso di stare male in questo periodo a causa dell’amore finito con la sua ormai ex: “È un momento tristissimo della mia vita. Mai avrei voluto questo distacco. E mai mi sarei allontanato da mia figlia. Ero e sono per la famiglia e per l’amore eterno”.

Poi Aruta ha anche spiegato subito il motivo della rottura: “Un’incompatibilità caratteriale! Fedeltà e amore mai in discussione! Il mio silenzio è solo frutto di dolore e di sofferenza per un ennesimo fallimento evitabile! Sbagliare è umano, litigare e mancarsi di rispetto può capitare ma saper chiedere scusa e perdonarsi a vicenda e fare pace è sinonimo di amore”.

Infine, Sossio ha concluso sui social: “Questione caratteriale e tutto finisce! È tutto così triste. E mia figlia non lo merita! La mia risposta ai tantissimi sms: ‘Perché?'”. Quindi, ha fatto capire di essere molto addolorato per questo avvenimento nella sua vita.