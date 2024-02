Sossio Aruta e Ursula Bennardo, è finita. Di nuovo, perché gli ex protagonisti di Uomini e Donne e anche Temptation Island Vip più volte hanno vissuto alti e bassi durante la loro lunga e quindi anche tormentata storia d’amore. Tira e molla infiniti ma anche annunci importanti e plateali, come la proposta di matrimonio nello studio che li ha fatti conoscere o il lieto annuncio dell’arrivo di Bianca, la figlia che hanno avuto insieme (la ex dama è già mamma di tre ragazzi avuti da una precedente relazione).

Altro che nozze imminenti, crisi nera. E addio: è stata Ursula Bennardo, qualche giorno fa, a dare la notizia ai fan. Con una breve storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’ex volto del trono Over aveva anche escluso ogni possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex cavaliere. “Avrei voluto dirvelo personalmente ma parlarne mi turba così preferisco scrivere… È da tanto che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell’ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio”, le sue parole.

Leggi anche: “Non ho mai parlato di questo…”. Uomini e Donne, bomba di Mario: trema lo studio, soprattutto Ida





Ursula Bennardo dopo Sossio: “Addio definitivo”

Ursula aveva poi parato di un”lunghissimo periodo di crisi”, di “storia giunta al termine” e soprattutto escluso “alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo)”. Aveva poi ringraziato “chi aveva già capito e ha avuto delicatezza rispettando il mio momento delicato ,soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità”.

Nessun riferimento ai motivi della rottura, ma nelle scorse ore la ex dama è tornata sui social e aggiunto ulteriori dettagli sull’addio con il papà di Bianca, nata nel 2019. “Ovviamente non è una situazione facile, non è una situazione semplice. Quando ci sono dei figli purtroppo è una tragedia. Sicuramente non è una cosa facile. Ovviamente ragazzi non è successo ieri. Ieri ho deciso di comunicarvelo perché è giusto così. Inutile nascondersi dietro a un dito”, ha spiegato.

E dopo aver ribadito che la situazione è “ormai definitiva”, Ursula ha assicurato di aver già passato il periodo peggiore e che presto inizierà la fase di ripresa. Certamente avendo una figlia la situazione è “molto complessa”. “Ho cresciuto tre figli da sola quindi mai avrei voluto nella mia vita ritrovarmi in una situazione del genere. Motivo per il quale avevo sempre avuto paura e timore di ricostruirmi una famiglia. Proprio perché l’ultima cosa che avrei voluto nella mia vita era proprio questa. Però quando non c’è altra soluzione bisogna esserne forti, bisogna prenderne atto e migliorare la propria vita”, la conclusione.