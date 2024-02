A Uomini e Donne potrebbero rimescolarsi le carte ancora una volta. Si parla di Ida Platano ma soprattutto di Mario, il corteggiatore per molti suo preferito che dopo essersi tatuato il suo nome sulla mano ha esposto in studio una teoria che, se giusta, cambierebbe e di molto le cose. Ma bisogna partire dal principio, quando cioè nel corso dell’ultima puntata andata in onda, la tronista si inserisce in una discussione tra Cristina e il suo ex, Alessandro Vicinanza.

La dama, dopo essere stata attaccata da Alessandro sul fatto che a suo dire non ama gli animali, mette in discussione la credibilità del cavaliere salernitano. E a quel punto interviene Ida che dà del falso ad Alessandro in quanto sostiene che in 11 mesi di relazione non abbia mai mostrato tutto questo interesse per gli animali come lui vuol far credere. Apriti cielo: Vicinanza si infuria dicendo che lei deve smettere di intromettersi nei discorsi suoi.

UeD, Mario contro Ida: sgancia una bomba in studio

E inizia così una lunga discussione tra i due ex, anche sulle cose che non sono andate durante la loro storia. E così Ida Platano e Alessandro Vicinanza si trovano di nuovo protagonisti di uno scontro accessissimo a centro studio e il parterre comincia a farsi delle domande. Anche Mario, che decide di sganciare la bomba.

Il corteggiatore di Ida si interroga sul fatto che ci sia ancora qualcosa tra i due, dato il tenore delle discussioni. “Non ho mai parlato di questo ma io ho il dubbio, discutete in modo troppo acceso. Io non sono mai stato tra due ex e non vi credo quando dite che è finita”, ha detto in studio. Un sospetto, questo, che ha avuto anche Maria De Filippi qualche giorno fa quando ha chiesto ad Alessandro se prova ancora qualcosa per Ida.

“Anche io la penso un po’ così”, ha detto Roberta Di Padua dopo che Mario ha fatto riferimento a un amore ancora vivo tra Ida e Alessandro. La tronista e il cavaliere di Uomini e Donne, però, hanno negato e per l’ennesima volta hanno ribadito che la loro storia è finita e che nessuno dei due intende tornare sui propri passi. “Io non provo più niente per lui”, ha dichiarato Ida anche per rassicurare i suoi corteggiatori.