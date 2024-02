“Figura di me***!”. Uomini e Donne, Alessia e Claudia fuori insieme: Gianni Sperti va all’attacco

Un Gianni Sperti a Uomini e Donne così non si vedeva da tempo, si è rivolto alla coppia formata da Claudia e Alessio e prendendo di mira lei non ha avuto peli sulla lingua: “Hai fatto una figura di me***”. Sono giorni, questi, piuttosto turbolenti per Uomini e Donne. Gli occhi di tutti sono tutti su Mario e Ida, con i commenti su di lui che fioccano dopo le ultime rivelazioni. Durissimi i commenti del pubblico: “È un uomo bugiardo! Putxxaniere e diabolico! Sicuro di se! Per come l’ho conosciuto e per quello che vedo e sento mi viene da ridere”.

“Continua a dire bugie nonostante viene sempre smerdato! Lo fa perché spera sempre che nessuna più ( di noi ) si faccia viva! Mario, mio caro. Ka nisciun e fess! A Maria conviene perché fai audience! Io oggi mi prendo ancora insulti, ma se dio esiste mi farò conoscere x quella che sono e tu sarai smascherato da te stesso!”.





Uomini e Donne, Gianni Sperti punge la dama Claudia

Parole durissime che sicuro toccheranno Mario. Intanto oggi è stato il giorno dell’addio allo studio di Claudia e Alessio. Addio molto toccante dopo, tra l’altro, tante polemiche. Verso metà puntata Alessio si alzato dallo studio ed ha chiesto alla dama di uscire insieme. La risposta, almeno all’inizio, è stata di quelle che nessuno si sarebbe aspettato.

Dice Claudia: “Ho aspettato questo gesto da mesi. Non vorrei però essere un giocattolino”. Parole che hanno sollevato la reazione di Tina Cipollari: “Ma lasciati andare, ridicola!”. Davanti a queste parole Claudia non riuscita a lanciarsi e Tina ha rincarato la dose: “Che sola che sei!”. A questo punto Alessio si è alzato ed ha abbandonato lo studio con Claudia che ha deciso di rincorrerlo.

Tornata davanti al pubblico Gianni ha detto: “Alessio tu hai fatto una bella figura, tu Claudia di m…”. E sono tanti i commenti arrivati: “Povera Alessio, voglio vedere quanto dura con una con un carattere così E vabbè ce li ritroveremo tra breve tempo di nuovo lì”.