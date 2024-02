Una brutta notizia coinvolgerebbe uno dei protagonisti di Amici 23. Infatti, un allievo potrebbe essere fuori dal serale, stando agli ultimi ragionamenti fatti. E anche lo stesso ragazzo è parso molto preoccupato, a causa di una novità che lo ha lasciato senza parole. Ovviamente nelle prossime ore ci potrà essere maggiore certezza, ma il suo incubo potrebbe diventare realtà.

Ormai ci stiamo avvicinando sempre più all’appuntamento più atteso di Amici 23 e un allievo potrebbe essere fuori dal serale, che dovrebbe iniziare tra un mese e mezzo secondo quanto ricordato dal sito Novella 2000. Tutto è scaturito da una decisione di uno dei professori della scuola di Maria De Filippi, che ha lasciato sbigottiti il giovane e il pubblico.

Amici 23, allievo fuori dal serale? La clamorosa ipotesi

Il professore di Amici 23 ha contattato alcuni suoi studenti, ma ne ha tralasciato uno. E subito si è ipotizzato che questo allievo potesse essere fuori dal serale. La comunicazione più brutta per lui potrebbe esserci già nella prossima puntata, che si registrerà il 2 febbraio. L’insegnante ha infatti esclamato: “La scorsa volta eravate in quattro, oggi siete invece in tre“.

Questa scelta è stata fatta da Emanuel Lo, che ha convocato Sofia, Simone e Lucia. Quindi, è stato estromesso da questo incontro Kumo, che rischierebbe di essere eliminato. La telefonata dell’insegnante, che non ha preso in considerazione il ballerino, ha preoccupato non solo il diretto interessato ma anche tutti i telespettatori che lo apprezzano. Gli altri tre non hanno saputo dirgli altro, quindi il mistero è totale.

Però non è da escludere che ci siano altre possibilità dietro questa decisione di non convocarlo. Potrebbe aver voluto non stressarlo, quindi non sarebbe certa la sua esclusione dal serale. Capiremo tutto nei prossimi giorni.