Importante svolta ad Amici 23, infatti è arrivata una notizia fondamentale che modificherebbe la situazione. Nelle scorse ore a parlare è stato il sito Blastingnews, che ha rivelato ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore. Previsto infatti un momento che si preannuncia decisivo. E ora sono tutti col fiato sospeso, in particolare anche i telespettatori, che attendono gli annunci ufficiali.

Quindi, siamo in presenza di un momento fondamentale per gli allievi di Amici 23, che starebbero per ricevere una notizia clamorosa. L’hanno attesa a lungo e ora finalmente potrebbero scoprire una cosa interessantissima. Presumibilmente sarà Maria De Filippi ad anticipare questa fase delicata, con l’intervento successivo dei professori che dovranno fare chiarezza.

Amici 23, grande notizia per gli allievi: cosa starebbe per succedere

Ciò che sappiamo con certezza nel momento in cui vi stiamo scrivendo è che Amici 23 avrà una nuova registrazione nella giornata di venerdì 2 febbraio. Ma la notizia più grandiosa è un’altra e dovrebbe materializzarsi proprio nel corso di questa nuova puntata, che sarà poi mandata in onda domenica 4 febbraio. Una decisione che spetterà agli insegnanti di ballo e canto.

Stando a Blastingnews, durante la registrazione della puntata del 2 febbraio dovrebbero essere comunicati i primi nomi degli allievi che approderanno al serale. Per ora in lizza ci sono 19 studenti, ma in particolare ce ne sono due che sono molto amati dai telespettatori. E chissà se proprio loro due saranno coloro che avranno la certezza di qualificarsi a questa fase successiva del talent show.

I più apprezzati sono Holden, che sta ottenendo risultati grandiosi con le sue canzoni ed è tra i favoriti alla vittoria finale. Occhio anche a Mida, che potrebbe arrivare al serale, in virtù anche del suo successo con il suo brano Rossofuoco.