Un nuovo tatuaggio subito condiviso con i quasi due milioni di follower che vanta su Instagram. E che tatuaggio! La notizia è che la popolare influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha deciso di tatuare se stessa in pratica sul braccio. Un ritratto, anche se nel disegno ben visibile dalle sue Storie si è fatta ritrarre con una corona in testa, proprio come una regina.

Nel commento alla foto scrive solo “Me”. E tagga lo studio di tattoo a cui si è rivolta. Lo scatto col nuovo tatuaggio è stato subito condiviso da varie pagine social e i commenti non sono stati proprio positivi. “Che trash”, si legge sotto al post del profilo di Very Inutil People. E ancora: “Orrendo”, “Dimmi che sei egocentrica senza dirmi che sei egocentrica”, “Na cafonata”, “Ed è pure brutto”.

Chiara Nasti, critiche per il nuovo tatuaggio

Chi la segue e la ricorda anche all’Isola avrà subito capito che la protagonista è Chiara Nasti, fashion influencer campana e sorella di Angela, già tronista di Uomini e Donne. Dopo aver fatto vedere il nuovo tatuaggio, la 22enne è stata criticata anche in privato dal momento che in una storia successiva ha chiesto perché i fan la giudicassero sul fatto di essersi tatuata se stessa sul braccio. E ha anche consigliato a tutti di farlo.





Chissà se qualcuno seguirà il suo consiglio… Anche il gossip si è di recente occupato di Chiara Nasti che dopo la fine della sua storia con Nicolò Zaniolo all’inizio del mese di luglio è stata avvistata con un altro calciatore, questa volta del Verona. Ovvero Mattia Zacagni che gioca nel ruolo di centrocampista, ma sul suo profilo non c’è ancora traccia. Con Nicolò Zaniolo, invece, Chiara Nasti ha avuto una storia breve ma intensa visto che si sono anche fatti lo stesso tatuaggio.

Tutto finito all’improvviso, come confermato dalla stessa influencer con un post: “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”, le parole di Chiara Nasti.