Non deve essere piacevole essere conosciuta sempre e solo come “moglie di…”. In questo caso ex moglie di Raoul Bova. Stiamo parlando di Chiara Giordano che, dopo la separazione dal famoso attore avvenuta nel 2013, pare abbia finalmente voltato pagina. I due sono stati insieme tredici anni costruendo insieme una famiglia con i figli Alessandro Leon e Francesco. Poi Raoul ha conosciuto Rocìo Munoz Morales e il matrimonio è finito, non bene a quanto pare.

Tanta sofferenza, battaglie legali – la mamma di Chiara è un noto avvocato divorzista – e difficoltà per i figli di accettare la separazione dei genitori. Oggi, però, per Chiara Giordano il cielo è di nuovo sereno. A rappresentare la svolta novità sia sotto il profilo professionale che sentimentale. Intanto il prossimo 3 novembre Chiara debutta su Tim Vision nel camice della “Dottoressa Giordy” mentre si occupa di animali bisognosi di cure.

In un’intervista al Corriere della Sera Chiara Giordano rivela: “A lungo, sono stata concentrata a essere la moglie perfetta, la mamma perfetta, poi, capisci che fare tutto giusto è l’errore peggiore e che devi ascoltare la tua natura. È stata la cosa più bella della mia vita, ma è stato un viaggio di dolore. È iniziato con una botta enorme, con la fine del matrimonio. Mi sono rinchiusa in me stessa e mi sono data un tempo per guarire. Mi avevano insegnato a eseguire, obbedire, pensare prima agli altri, ma quando ti arrivano le botte, dici: sapete che c’è… ora mi ascolto io. Da piccola, volevo ballare, facevo danza classica. Allora, mi sono iscritta a un corso di ballo, una cosa mai pensata, perché magari non stava bene che ballassi”.





Nel mondo della danza Chiara Giordano ha conosciuto il suo attuale compagno, il ballerino e coreografo Andrea Evangelista. Quando parla di lui la 48enne si lascia scappare anche quella che sembra una frecciata al suo ex Raoul Bova: ““L’ho conosciuto nel mondo delle gare di ballo. Ci sono persone che ti stanno simpatiche a prima vista. Io, in effetti, avevo avuto uomini poco solari. Fa parte del fatto che, quando sei giovane, pensi di poter sistemare tutto tu. Ora, voglio un uomo sorridente, allegro e felice come me. All’inizio, non è successo nulla, non ero pronta. Ci siamo rivisti l’anno scorso, quando giravo Giordy ed ero aperta al mondo, perché avevo trovato anche la mia strada professionale. Rivederlo è stato proprio bello”.

Andrea Evangelista ha 15 anni in meno, ma Chiara Giordano chiarisce: “Non sapevo quanti anni avesse, perché quando balli, comunichi con altro: sono energie che si incontrano. E la differenza di età è un peso se c’è differenza di esperienze, ma se io parlo e tu mi capisci, non si sente”. Ora la vita, finalmente, le sorride: “Grazie a una brava psicologa, ho lasciato andare la rabbia in fretta. Il dolore è durato sei, sette anni. Ho letto tanto, anche sulle favole: mi hanno fatto capire che c’è sempre qualcosa di bello che ti aspetta, se te lo crei. Io ho dato spazio alle mie passioni, agli animali con il lavoro, e al ballo nella vita: con quello non smetterò finché non mi cascano le caviglie”.