Chiara Ferragni, notizia bomba: l’imprenditrice digitale sarebbe alla ricerca di una nuova super villa in una località esclusiva a cinque stelle. Ferragni è stata beccata lo scorso week end dai paparazzi proprio nel luogo scelto per il futuro investimento immobiliare. Insieme a lei c’erano due amiche, anche loro star dei social: Veronica Ferraro e Chiara Biasi. E scoppia un caso legato a questa scoperta.

Una nuova super villa per l’imprenditrice digitale dopo quella acquistata con Fedez alcuni mesi fa sul lago di Como. Chiara Ferragni è stata segnala seduta a un bar nella piazza del paese che avrebbe eletto a sua futura dimora. Una presenza che non poteva passare inosservata. Anche perché il gruppo di vip era scortato dalle guardie del corpo.

Una nuova super villa nel radar di Chiara Ferragni, ma scoppia un caso: “Noi qui non ti vogliamo”

Chiara Ferragni sarebbe pronta ad acquistare una villa da mille e una notte stavolta sul lago di Garda, per la previsione a Salò. E’ qui infatti che i paparazzi l’hanno beccate, pare, secondo quanto viene riportato, dopo aver fatto un giro tra le magnifiche ville che si affacciano sullo specchio d’acqua alla ricerca di quella più adatta alle sue esigenze, da mamma separata.

La notizia è stata rilanciata dal quotidiano La Repubblica, che a sua volta riprende gli scatti pubblicati su alcune pagine Instagram: Orgoglio Bresciano e Brescia social. Nel post si legge: “Chiara Ferragni fotografata dai paparazzi di OGBS al Bar Italia di Salò. È in compagnia di Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Le tre sono accompagnate da un bodyguard”. E poi ecco la frase che ha scatenato i rumors: “Vuole prendere casa nel Bresciano?”.

La Repubblica aggiunge che sarebbe in corso quasi una insurrezione da parte delle persone del posto. Il loro timore è che la presenza della famosissima influencer da milioni di follower possa in qualche modo infrangere la tranquillità del pacifico borgo sul lago di Como. Insomma, Chiara Ferragni non sarebbe una presenza molto gradita. Anche per le vicende giudiziarie come il pandoro gate che la vedono coinvolta.

La Repubblica fa un’altra ipotesi: “D’altra parte però non è da escludere che l’imprenditrice digitale voglia comprare una casa sul Garda, lasciando magari a Fedez la villa recentemente acquistata dalla coppia a Pognana Lario, sul lago di Como, che risulta intestata – secondo Affaritaliani – alla società Flv Immobiliare, di cui è amministratrice la madre di Fedez, Annamaria Tatiana Bellinzaghi e di cui è socio la Zedef srl, holding a sua volta amministrata dal padre Franco Lucia e di cui il rapper detiene il 10%, la madre il 50 e il padre il 40”.