Finita la clausura di Chiara Ferragni, dopo il ciclone pandori di beneficenza che l’ha travolta l’influencer è stata avvistata fori dalla sua torre d’avorio. E, cosa che nessuno pensava, ha rilasciato in maniera indiretta una dichiarazione dopo il messaggio di scuse social oggetto, tra l’altro, di pensanti critiche. Nel video su instagram infatti Ferragni spiegava come: “Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli”.

>Tragedia di Natale, morti i due giovani fidanzati: 23 e 25 anni, la loro vita spezzata insieme. Cosa è successo

“Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro. Ed e quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini. Ma non basta: lo faccio pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione”.





Scandalo Pandori, Chiara Ferragni torna a farsi vedere in pubblico

Errore di comunicazione a cui la maggioranza dei commenti fatica a credere. Intanto, come detto in apertura, Chiara Ferragni è tornata dopo una settimana alla vita reale. Look casual, jeans e lungo cappotto, passeggia mano nella mano con i suoi bimbi è stata fotografata (senza Fedez) dal Corriere della Sera. L’imprenditrice e influencer non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa ma ha risposto ad un fan che l’ha avvicinata.

Fan che le ha chiesto: “Chiara come stai?”. “Va bene, dai”, ha risposto lei accennando un sorriso abbastanza tirato. Come scrive Adnkronos la storia dei pandori (né quella delle uova) non finirà in una bolla di sapone. Per Chiara e Fedez si prospettano mesi difficili “Dalla procura arriva il ‘mandato’ al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza a prendere copia, a strettissimo giro, della multa inflitta dall’Antitrust alla società di Chiara Ferragni e alla Balocco per pratica commerciale scorretta riguardo alla vendita del Pandoro rosa commercializzato nelle festività 2022”.

“Tre le sanzioni comminate: 420 mila euro al gruppo dolciario piemontese, 400 mila euro alla Fenice della Ferragni e 675 mila euro alla Tbs Crew che è sempre di proprietà della influencer. Sul tavolo di Fusco si attendono le copie dei contratti, ma anche di tutti gli eventuali scambi via mail tra la società con sede in provincia di Cuneo e Ferragni che possano spiegare quello che l’imprenditrice ha definito un “errore di comunicazione”.