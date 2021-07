Non si fa che parlare di Fedez e Chiara Ferragni, in questi giorni. La bellissima imprenditrice digitale si trova a Cannes per promuovere il suo temporary bar e per partecipare al red carpet del Festival. Tuttavia, gran parte di Milano è tappezzata di cartelloni pubblicitari col suo volto (ma anche tutto il resto del mondo, considerando la sua popolarità). Quello che ha fatto scalpore è che Leone, un bimbo normale, felice e dolce, appena l’ha vista su un cartellone è rimasto di stucco.

Naturalmente il figlioletto di tre anni non è andato a Cannes e l’aspetta a Milano con papà Fedez, tata Rosalba e i nonni. Ma un gesto del bimbo lontano dalla mamma ha sciolto il cuore dei fan. In un video postato da Chiara Ferragni su Instagram, Leone in macchina vede un cartellone pubblicitario gigante in cui è ritratta mamma Chiara. “L’autista”, forse nonno Franco, si avvicina al mega manifesto e chiede al piccolo: “La vedi?”.

Leone a quel punto spiazza tutti scandendo con tenerezza: “La mia mamma”. Immediati i commenti commossi dei fan: “Orgoglioso della sua mamma, che amore”. E ancora: “Al posto di Chiara sarei scoppiata in lacrime, troppo dolce”. “Leone ci fa commuovere”. A postare il video sotto forma di post la stessa Chiara Ferragni che orgogliosa scrive: “La mia mamma: Leo finding me on the big billboard”.





Che spettacolo! In questi ultimi mesi, Chiara Ferragni ha fatto parlare di sé per la sua linea di vestiti di lusso. Dalle tutine per bebè dedicate a Vittoria alle giacche con prezzi da capogiro. Come al solito gli utenti si sono divisi, tra critici e fan sfegatati. Ora però è tempo di saldi.

Sull’account Instagram di Chiara Ferragni viene proposto l’iconico costume intero azzurro brandizzato. Il prezzo di listino era 150 euro, ma adesso è possibile acquistarlo a 105 euro. Ecco come viene descritto sul sito ufficiale: “Costume intero turchese aperto ai lati con banda “Logomania”. Made in Italy”.