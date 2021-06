“Str***”. Chiara Ferragni, furia contro Fedez. Tutta colpa della bellissima attrice

Chiara Ferragni ‘vittima’ dello scherzo pungente di Fedez. L’influencer è ormai diventata una vera celebrità e insieme al marito non fa che deliziare il pubblico di fan con simpatici spaccati di vita quotidiana. Insieme ai piccoli di casa, i Ferragnez trovano sempre il modo per fare divertire i follower. Nelle ultime ore, però, Chiara Ferragni è caduta nella ‘trappola’ tesa a sua insaputa.

Di certo in casa Ferragnez non si corre il rischio di annoiarsi. Alle prese con Leone e Lady V, Chiara Ferragni e Fedez non mancan certo di orginalità, ingrediente indispensabile per sfuggire a ritmi di vita quotidiani che spesso possono scadere nelle abitudini. E un pizzico in più, questa volta, lo mette proprio Fedez alle prese con un scherzo ben architettato alle spalle della moglie.

Che Fedez abbia un debole per l’attrice spagnola Ester Exposito, non rappresenta di certo una novità. Ma questa volta il rapper rischia di beccarsi una bella ramanzina dalla moglie. Lo scherzo ha destato molta simpatia, ma avrebbe potuto prendere anche un’altra piega. Fortuna per lui, a Chiara Ferragni non manca di certo il senso del sarcasmo. Ecco cosa è accaduto sotto gli occhi dei fan.





Fedez non ha resistito alla tentazione di commentare una foto della sua attrice preferite proprio a corredo dello scatto della Exposito ha scritto: “Ma quanto è bella mia moglie… ah no ho sbagliato post scusate”. Tutto questo senza che Chiara fosse a conoscenza, fino a quando non ha svelato la trappola, cadendoci in pieno. Infatti la sua reazione non ha tardato ad arrivare.

Con cellulare alla mano, Chiara Ferragni ha subito inviato un messaggio WhatsApp al marito rispondendo un sonoro: “Str**”. Lo scherzo ben riuscito non poteva che essere reso noto sui social. E non appena pubblicato su Instagram è diventato oggetto di ilarità generale da parte dei fan. Un buon modo per stemperare le critiche degli ultimi giorni. Infatti come tutti sapranno lo scatto sulla visita ‘promozionale’ di Chiara Ferragni a Firenze ha fatto storcere la bocca a molti dei suoi follower. Ma Fedez ha subito trovato il modo per fare tornare a sorridere tutti, nessuno escluso.