“Questa è stata una mattina super impegnativa – ha dichiarato la Ferragni – ma posso annunciarvi che io e Federico abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Quella dove abitiamo adesso è in affitto, è una casa dove stiamo benissimo ma è in affitto”.

E ancora: “Abbiamo preso un appartamento che è ancora in costruzione e che sarà pronto nel 2022, tra la primavera e l’estate”. Chiara Ferragni ha anche specificato di essere appassionata di arredamento e di essere al lavoro per realizzare l’appartamento dei suoi sogni e che sia perfetto per la sua famiglia. Di certo le foto non mancheranno durante i lavori di costruzione della nuova dimora dei Ferragnez.

Entro la fine del 2022 quindi, Fedez e Chiara Ferragni andranno a vivere in un nuovo spazio per la coppia e i figli Leone e la piccola Vittoria. Sono passati ben tre anni dalle nozze, i Ferragnez hanno così sentito l’esigenza di trovare una residenza più stabile, soprattutto dopo che Chiara Ferragni aveva deciso di lasciare definitivamente gli Stati Uniti per far crescere i suoi figli in Italia.





Leone, infatti, è nato a Los Angeles mentre Vittoria è stata data alla luce alla clinica Mangiagalli di Milano. Ma fino a quando l’appartamento non sarà finito Chiara Ferragni e Fedez continueranno a vivere nel mega appartamento di City Life. Nell’ultima story di Fedez su Instagram si vede l’ampia terrazza in cui mostra l’arredamento e delle poltrone della collezione Pop Medusa di Versace Home Collection.

Il pezzo principale della linea è proprio una poltrona realizzata in polietilene e dal forte impatto visivo. Lo stile inconfondibile di Versace è rappresentato nello schienale della seduta attraverso un decoro in rilievo a forma di Medusa. Il prezzo è di 3mila e 50 euro.