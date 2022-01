“Qualcuno avverta Chiara…”. Crisi Ferragnez, sulla coppia spunta la voce clamorosa e pesantissima

Crisi in casa Ferragnez, gli ultimi rumor sulla coppia più discussa di sempre. I fan non fanno che domandarsi se sia o meno tutto vero. Sebbene esistano ipotesi discordanti in merito, la coppia sembra ancora mantenere una posizione ferrea, preferendo il silenzio e seminando ogni tanto qualche indizio volto a fare tacere le chiacchiere. Ma come stanno realmente le cose?

Pettegolezzo dopo pettegolezzo siamo giunti a circa due settimane compiute dai rumor riguardo la crisi di coppia. Troppo tempo per i fan di Chiara Ferragni e Fedez. Nelle ultime ore è stato il settimanale Oggi a provare a porre chiarezza sulla questione. E questo nonostante si vedano sui rispettivi profili social immagini che mostrerebbero una situazione poco allarmante. Eppure qualcosa sembra ancora non quadrare.

Il settimanale avrebbe tirato in ballo l’esistenza di un terzo ‘intruso’ che pare abbia tutte le intenzioni di fare scoppiare l’unione tra i due. Nessuna identità svelata al momento, eppure il gossip lanciato dalla rivista pare sia stato colto al volo da altre testate giornalistiche, come ad esempio TPI che così riporta a sua volta sull’argomento alquanto spinoso.





“Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. È solo l’invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”.

Ma tutto questo, è bene precisare, si muove su un binario parallelo, diciamo ‘ufficiale’, tratto dai profili social dei Ferragnez, che continuerebbero a mettere al centro delle attenzioni una quotidianità ‘normale’, per così dire. Per i più appassionati, seguire la docuserie di Amazon Prime Video, The Ferragnez, ha certamente lasciato cogliere che la coppia ha sempre voluto tenere salda l’unione, passando anche da una terapia volta a rafforzarli ulteriormente, limando qua e lò le imperfezioni inevitabili che caratterizzano una relazione.