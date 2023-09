Chiara Ferragni e Fedez, nuovo arrivo in famiglia. La famiglia si allarga in vista del trasloco definitivo nella nuova casa. Un fatto epocale, così sembra, per i fan che hanno subito espresso la propria opinione a riguardo. Esattamente com’è accaduto quando l’influencer ha mostrato alcune foto della nuova abitazione, informando tutti i fan che i figlioletti Leone e Vittoria avrebbero avuto il lusso di vivere un bagno ciascuno. L’opinione pubblica si è divisa anche in questo caso.

Nuovo arrivo in casa Ferragnez, il pubblico contesta. A distanza di poche ore dalla polemica sollevata in merito ai bagni da destinare a ciascun figlioletto in casa Ferragnez, ora l’attenzione dei fan su concentra sull’ultimo arrivato, o meglio, ultima. Tutto questo dopo aver ricevuto la contestazione dei fan sulla decisione di arredare un bagno per ciascun figlio nella nuova casa. I Ferragnez nelle ultime ore hanno avuto un gran da fare.

Leggi anche: “Un bagno per ogni figlio”. Chiara Ferragni e Fedez, la nuova casa è già un caso sui social





Nuovo arrivo in casa Ferragnez, il pubblico contesta

“Ma che senso ha avere due bagni per due bambini?”, domanda qualcuno, lasciando che sia la stessa Ferragni a rispondere a tono. “Ma la gente incavolata per i bagni dei bimbi?”, sono le parole di Chiara dopo essere stata riempita di critiche per la scelta di destinare ai figli due bagni personali. Le parole sono state accompagnate anche da una emoji che ride come a voler sottolineare l’assurdità di tanto stupore. Adesso è la volta di Paloma, il cucciolo di Golden Retriever che è entrato a fare parte della famiglia di recente.

L’arrivo della dolcissima Paloma arriva dopo la morte della cagnolina storica dell’influencer, Matilda. Eppure anche in tal caso, gli hater non hanno di certo perso l’occasione giusta per bersagliare la coppia. Alcuni hanno fatto notare alla coppia di aver perso un’altra occasione per dare il buon esempio adottando un cane non di razza. L’arrivo di Paloma fa scoppiare l’ennesimo caso.

A detta di altri, la piccola Paloma sarebbe stata un regalo di mamma Marina. Infatti dalle immagini si apprende che, non appena nonna è giunta con la piccola e tenerissima Paloma, i due nipotini si sono subito lanciati tra le sue braccia. Sulla vicenda Chiara e Fedez continuano a lasciarsi scivolare addosso le critiche, consapevoli che non sempre sia utile rispondere agli attacchi gratuiti di chi parla senza sapere come stanno realmente le cose.