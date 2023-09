Chiara Ferragni, il matrimonio della sorella Francesca finalmente è arrivato. Grande festa a casa Ferragni in occasione della celebrazione delle nozze presso il Castello di Rivalta, in Emilia Romagna. Un wedding look da favola per il grande giorno tanto atteso di una vita intera, ovviamente firmato da Atelier Emé. Lo sposo, invece, ha fatto cadere la scelta su un completo firmato Luigi Bianchi en pendant con quello del figlioletto Edoardo. Chiara Ferragni non ha di certo trattenuto l’emozione, e il marito Fedez? Ecco la reazione del rapper.

Matrimonio di Francesca Ferragni, la reazione di Fedez sotto gli occhi di tutti. Un matrimonio da sogno e damigelle come principesse azzurre: Chiara e Valentina hanno sfoggiato come la sposa abiti firmati da Atelier Emé. Un modello a sirena con bretelline per Valentina, mentre per Chiara una mise dallo scollo all’americana. Oltre alle sorelle, al fianco della sposa anche le due migliori amiche, Fiorella D’Amore e Simona Zanisi. La cerimonia invece è stata organizzata dalla wedding planner Ilaria Badalotti.

“Devo ultimare i preparativi e finire il discorso. Sono già pronta a piangere tutte le lacrime che ho”, erano state le parole della nota influencer e damigella. Insomma, Chiara non ha nascosto fin da subito la forte emozione, peccato però che il marito è apparso quasi del tutto indifferente. La reazione sarebbe stata notata quando la coppia ha fatto il suo ingresso in ristorante. Tra scatti e applausi, Fedez è apparso del tutto disattento e assorto nei suoi pensieri con tanto di smartphone e sigaretta elettronica in mano.

Una scena che ovviamente non poteva sfuggire ai più. Ed è così che nel giro di poco ecco tutti i commenti del caso riversarsi su Twitter. Taggando il nome di Chiara Ferragni e di Fedez, un utente ha sottolineato: “È già andato via dal matrimonio? Manco mezza storia ha fatto degli sposi e con te poi meno che meno…”. Ed effettivamente tutti si sarebbero aspettati uno scatto di coppia, un riferimento al grande evento a cui Fedez ha preso parte insieme alla moglie. Tutto questo non sembra essere avvenuto.

@ChiaraFerragni ma @Fedez è già andato via dal matrimonio? manco mezza storia ha fatto degli sposi e con te poi meno che meno .. — Mirtilla_Malcontenta (@MirtillaMalco12) September 9, 2023

Ovviamente i fan hanno provato a chiedere spiegazioni a Chiara che però non ha fornito loro alcuna spiegazione. Il ‘caso’ Fedez al matrimonio della cognata è stato riportato anche come notizia del giorno sul profilo dell’esperta di gossip Deianira Marzano, puntuale e impeccabile come sempre, per soddisfare ogni curiosità dei più attenti.