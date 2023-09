Mancano poche ore al matrimonio della vip italiana, tra l’altro sorella d’arte, ma ciò che sta facendo discutere e non poco sono le notizie che stanno giungendo da alcune fonti. Ci sarebbero infatti dei divieti e delle richieste incredibili agli invitati e, stando sempre ai rumor, il malcontento starebbe aumentando considerevolmente. Le nozze saranno celebrate nella giornata di sabato 9 settembre, ma già 24 ore prima non si fa altro che parlare di questo.

Ovviamente la protagonista dei fiori di arancio per il momento è in rigoroso silenzio, infatti il suo ultimo post social risale a quattro-cinque giorni fa. Ma il matrimonio della vip italiana tra divieti e richieste agli invitati potrebbe far nascere polemiche, che in qualche modo potrebbero prendere il sopravvento. La sua speranza è che nessuno possa rovinarle il giorno più bello della sua vita, ma c’è chi l’ha criticata per queste regole stringenti.

Matrimonio vip italiana, fuori le voci su divieti e richieste assurdi agli invitati

Sono tutti sgomenti di fronte a queste indiscrezioni, emerse sul matrimonio della vip italiana, al quale sarà presente ovviamente anche la sorella più famosa. La sposa avrebbe messo dei divieti e fatto delle richieste molto dure agli invitati, affinché le sue nozze siano blindatissime. Non ha alcuna voglia di far emergere particolari, che possano essere poi utilizzati dai media, quindi non è da escludere che sia eventualmente soltanto lei a far vedere qualcosa sui suoi profili social.

Parliamo del matrimonio di Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, e di Riccardo Nicoletti, che avrà luogo nello spettacolare castello di Rivalta. Una follower dell’influencer Deianira Marzano ha infatti fatto sapere: “Ciao Deia, sabato si sposa Francesca Ferragni in castello a Rivalta, ha già fatto firmare i documenti per la non divulgazione di foto/video, in più hanno fatto oscurare le finestre e gli invitati del matrimonio avranno un bollino sulla mano…Tutto top secret insomma… Ho sentito persone lamentarsi”.

Francesca Ferragni, non sei Beyoncé. Ricordatelo. Ripetitelo prima di andare a letto. Non sei Beyoncé. #influcirco pic.twitter.com/brr78N7UZC — Fran Altomare (@FranAltomare) September 8, 2023

E sono partite delle critiche su X, l’ex Twitter: “Non sei Beyoncé, ricordatelo. Ripetitelo prima di andare a letto, non sei Beyoncé”. Classe 1989, Francesca Ferragni è legata da molti anni con Riccardo Nicoletti, musicista, e nel giugno dell’anno scorso è nato il primo figlio Edoardo. Ora le nozze, che però sono già travolte dalle polemiche ancor prima di essere celebrate.