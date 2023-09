Altra brutta notizia dal mondo dei famosi. Una coppia vip sarebbe vicinissima al divorzio, secondo le ultime voci uscite sul loro conto. Uno dei siti maggiormente attendibili ha infatti dato in anteprima questa notizia. La decisione sembra che sia stata presa da lui, che lavora come cantante. Sua moglie è invece una nota attrice, che avrebbe ormai saputo tutto. E la situazione pare che fosse abbastanza complicata già da diverso tempo.

La coppia vip sta per arrivare al divorzio, ma problemi di una certa portata sarebbero cominciati circa sei mesi fa. Almeno questo è quanto detto da TMZ, che avrà certamente contattato alcuni insider vicini al cantante e all’attrice. In particolare, lui avrebbe deciso di chiamare ben due avvocati divorzisti, che avrebbero iniziato le pratiche per giungere alla conclusione della loro unione coniugale. Con i fan che sono ovviamente rattristati.

Coppia vip ad un passo dal divorzio: “Seri problemi da 6 mesi”

Dunque, questa coppia vip è ormai ad un passo dalla fine di tutto. Il divorzio appare inevitabile, anche perché i problemi sarebbero insormontabili. In particolare, lui avrebbe preso contatti con questi legali che operano nella città di Los Angeles e tra non molto dovrebbe presentare tutta la documentazione necessaria per chiudere le nozze. Hanno due figlie e, sempre secondo TMZ, il cantante “si è praticamente sempre occupato di loro, anche durante la tournée della sua band”.

A lasciarsi sono Joe Jonas e Sophie Turner. Parlando del primo, oltre ad essere un famoso cantautore, è pure musicista, attore e deejay originario degli Stati Uniti. Fa parte del gruppo Jonas Brothers ed è frontman di un’altra band, che si chiama DNCE. I due stanno insieme dal 2016, mentre il matrimonio è stato celebrato a Las Vegas il primo maggio del 2019. Le due figlie sono nate rispettivamente nel luglio del 2020 e nel luglio dell’anno scorso.

Turner è un’attrice inglese, nata a Northampton, che ha recitato in diversi film di successo. In particolare, è stata protagonista nella pellicola Another me, ma ha altre esperienze nei film X-Men – Apocalisse, Time After Time, Do Revenge e X-Men – Dark Phoenix.