Chiara Ferragni, piogga di critiche per l’erroraccio. Sono stati mesi intensi come spesso le accade. L’imprenditrice digitale e influencer più famosa d’Italia, moglie di Fedez e mamma di Leone (5 anni) e Vittoria (2) ha recentemente ricordato la sua esperienza al Festival di Sanremo. Per la prima volta ha affiancato Amadeus nella conduzione della prima e quinta serata della kermesse più famosa della musica italiana. Una partecipazione che ha vissuto momenti non facili.

Si è molto parlato della forte discussione con Fedez che, come spesso succede, è diventato protagonista dell’evento sia con il suo pezzo e gli attacchi al governo e pure col bacio a Rosa Chemical. In molti hanno parlato di crisi, perfino di rottura tra Chiara Ferragni e il rapper. Ad oggi i due stanno ancora insieme, ma che qualcosa di non tanto bello sia accaduto è stata la stessa influencer a confessarlo nella serie The Ferragnez 2: “Mi hai ferito più di quello che potevo immaginarmi”. Ora, però, a far discutere è una sua gaffe.

L’errore grammaticale nel sito di Chiara Ferragni

Come molti sanno Chiara Ferragni è l’amministratore delegato di un’azienda che inizialmente realizzava calzature e che poi col tempo si è dedicata anche ad abiti e accessori con il caratteristico logo con l’occhio. “Chiara Ferragni è il brand della condivisione, della gioia, dei valori e dell’ottimismo, sia nel mondo reale che nell’universo digitale. Le donne che vestono Chiara Ferragni sono dinamiche, internazionali, moderne e determinate” leggiamo sul suo sito.

In occasione dell’imminente inizio dell’anno scolastico Chiara Ferragni ha lanciato il nuovo materiale con il suo marchio. Per l’occasione ha creato una partnership con una nota azienda che realizza accessori per la scuola. Tutto ciò che serve agli alunni, dalle matite alle penne passando dagli astucci ai temperamatite, è in vendita sul suo sito. Ma è stato commesso un grave errore grammaticale. Che non è proprio il massimo come lancio promozionale di materiale per la scuola…

Invece di “ACQUISTA ORA” è comparsa la scritta “AQUISTA ORA” senza la C (come potete vedere nella foto in alto). Si sarà trattato di un refuso, per carità, ma a una come lei che conta milioni di follower, ad oggi 28 agosto sono 29,5 milioni, non si perdona nulla. E in tanti hanno notato l’errore: un errore da penna rossa, come avrebbero detto gli insegnanti di qualche tempo fa…

