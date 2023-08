Sono ore non esaltanti per Chiara Ferragni, finita sotto accusa per qualcosa che ha proposto ai suoi follower. Ha voluto rendere pubbliche delle immagini, riferibili alle sue vacanze e ad un gesto che ha compiuto. Peccato, però, che non abbia ricevuto unicamente dei complimenti, ma anzi è stata criticata pesantemente perché, secondo gli hater, avrebbe praticamente ‘ingannato’ tutti. Avrebbe fatto vedere una cosa mai realmente successa in maniera così perfetta.

Lei al momento non ha reagito a queste offese, ma Chiara Ferragni probabilmente dovrà intervenire per replicare a dovere a questa accusa. Da un momento esilarante si è passati ad una bufera vera e propria, che rischia di rovinarle questi giorni estivi. L’imprenditrice digitale si trova nella meravigliosa Ibiza e qui era stata fotografata, mentre era intenta a fare qualcosa di bello. Ma non avrebbe raccontato tutta la verità, secondo coloro che sono più maligni.

Chiara Ferragni, dura accusa: cosa è successo in vacanza

Nonostante Chiara Ferragni abbia mostrato una prova, gli hater non le hanno creduto e le hanno fatto una pesante accusa. Non avrebbe detto il vero e avrebbe ritoccato un’immagine. Non ci sono riscontri su questi commenti della gente, dato che l’unico è quello della moglie di Fedez, ma sono bastate delle opinioni personali degli utenti a far scatenare il caos. E la vacanza nell’arcipelago spagnolo delle isole Baleari le è stata quasi guastata.

Chiara ha deciso di tuffarsi in mare, lanciandosi dall’imbarcazione su cui era a bordo, e il tuffo è parso veramente perfetto. Cosa che ha destato sospetti nei follower, che hanno puntato il dito contro di lei dicendo che la foto pubblicata fosse falsa e quindi ritoccata. Queste alcune delle reazioni, come riportate da Today: “Con il fotomontaggio il tuffo si fa senza spostare l’acqua del mare”, “I capelli di Chiara sono in grado di sfidare la forza di gravità”. E non è tutto.

Il filmato è sul profilo ufficiale TikTok di Chiara Ferragni. Che ha anche dovuto leggere un altro attacco simile: “Sì, certo un tuffo dove i capelli stanno verso le spalle invece che verso il mare e dove entra in acqua senza neanche uno spruzzo, questa foto più che fake fa veramente pena“.