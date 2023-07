Chiara Ferragni e Fedez sotto duro attacco degli hater. La coppia di recente ha acceso su di sè la luce dei riflettori. Purtroppo la coppia nelle ultime ore ha annunciato un doloroso lutto, quello della cagnolina Mati. Un lungo messaggio che ha commosso tanti fan che hanno dimostrato di essere vicini alla nota influencer da sempre legata alla sua dolce amica a quattro zampe. Purtroppo però gli hater non potevano lasciarsi scappare l’occasione di colpire e affondare.

Lutto per Chiara Ferragni e Fedez, l’addio alla cagnolina di famiglia. Un lungo post, un messaggio di amore e un addio che Chiara non voleva arrivasse mai. “Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia. Ieri, dopo averti salutata per l’ultima volta ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù”.

Lutto per Chiara Ferragni e Fedez, il duro attacco degli hater affonda. La reazione del rapper

E ancora: Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita?”. Poi Chiara conclude: “Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba”. Ovviamente il post non poteva sfuggire agli hater che hanno dunque colto l’occasione di riversare commenti per nulla delicati in un momento così difficile.

Attacchi gratuiti per Chiara che hanno richiesto l’intervento di Fedez. “Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di Fedez per elogiare il suo cane morto che succede”, si legge su Twitter da un profilo fake. Fedez ha dunque risposto: “Succede che se sei una m***a e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri”.

Succede che se sei una merda e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri. https://t.co/xJeqpiG51N — Fedez (@Fedez) July 29, 2023

Fortuna che tra i tanti attacchi, i commenti di solidarietà e vicinanza non sono di certo mancati: “Ma come si può scrivere una cosa del genere?”, ha fatto notare qualcuno. Ed effettivamente questa volta gli hater sono andati giù pesanti contro la coppia. Solo chi ha avuto un amico a 4 zampe può comprendere il dolore della perdita.